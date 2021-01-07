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若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

記者張文馨／華盛頓報導
川普6日當天中午站在防彈玻璃後面，號召支持者向國會挺進。美聯社
川普6日當天中午站在防彈玻璃後面，號召支持者向國會挺進。美聯社

美國國會6日遭總統川普支持者闖入動亂，總統當選人拜登7日表示，昨天是美國史上最黑暗的日子之一，川普要為此負直接責任；聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，若副總統潘斯與內閣官員不「立刻」作為讓川普提前下台，她考慮發動彈劾

美國新聞媒體Axios報導，行政部門有權援引憲法第25修正案，國會可以透過彈劾，讓川普下台。若成案，川普將成為美國史上首位兩度遭到國會提案彈劾的總統。

6日下午國會還在混亂之際，拜登就表示，這不是示威，而是叛亂（sedition），闖入國會者是暴徒，他呼籲川普站出來發表談話捍衛民主。

拜登7日表示，川普要負直接責任，這些人是聚眾鬧事的暴徒（riotous mob）、叛亂者（insurrectionists）和國內恐怖份子（domestic terrorists）。

拜登表示，「過去四年來，我們看到了一位讓美國民主憲法和法治受辱的總統，川普全面攻擊民主制度，昨天不過是這些攻擊的最高點。」

波洛西和參議院民主黨領袖舒默（Chusk Schumer）呼籲副總統潘斯援引憲法第25修正案，以精神狀態不宜為由，聯署讓川普提前下台。

波洛西表示，川普煽動造成國會遇襲，繼續讓川普做完接下來13天任期，是非常危險的。

波洛西說，若潘斯不立刻著手，她考慮彈劾川普。

舒默表示，「根據昨天發生的情形，川普是一天都不能待在這個位置上了，最快速的、今天就能做的就是憲法第25修正案，若潘斯與內閣官員拒絕，國會應該開會彈劾總統。

民主黨眾議員已經開始串連，醞釀彈劾要求川普為國會暴亂負責。

川普去年初才逃過因「烏克蘭通話門」事件引發的彈劾；眾議院2019年底以濫用總統職權、妨害國會調查兩項罪名，通過彈劾川普，案子遞到了參議院後，遭掌握參院多數的共和黨人封殺，但這次國會山莊發生暴亂，共和黨人紛紛出面譴責暴徒，也不乏有人要求川普負責，時空背景都和去年大不相同。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，圖）表示，若副總統潘斯與內閣官員...
聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，圖）表示，若副總統潘斯與內閣官員不「立刻」作為讓川普提前下台，她考慮發動彈劾。美聯社

川普 彈劾 美國

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