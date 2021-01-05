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「避免自毀前程下忠於川普」 潘斯面臨兩難

記者張文馨／華盛頓報導
總統川普（中）期待副總統潘斯（左一）拒絕認證選舉人團投票結果，讓這位從未公開對川普說不的副總統陷入兩難。(本報資料照片，華盛頓記者張文馨／攝影)
總統川普（中）期待副總統潘斯（左一）拒絕認證選舉人團投票結果，讓這位從未公開對川普說不的副總統陷入兩難。(本報資料照片，華盛頓記者張文馨／攝影)

國會6日將認證總統大選結果，總統川普自行擴大副總統潘斯（Mike Pence）的權力，將潘斯從「會議主席」上綱到「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人團」，還說若潘斯不願承擔，則「我不會像以前一樣那麼喜歡他」。

川普4日晚間在喬治亞州助選時表示，「我希望潘斯應為我們肩負此事（指推翻選舉人團投票結果），他是個很棒的人，當然若他不這麼做，我不會像以前一樣那麼喜歡他。」

潘斯從未公開反對川普，也是少數在白宮四年內沒有和川普翻臉的高層官員。

潘斯4日下午和5日午間都到白宮與川普開會或共進午餐；潘斯辦公室表示，潘斯明天（6日）將出席選舉結果認證的聯席會議。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，潘斯面臨抉擇，一方面憂慮若拒絕川普要求，等同拒絕川普支持者，對潘斯爭取2024年總統大位非常不利；若順從川普決定，反對認證選舉結果甚至拖延，都將使中立選民和溫和的共和黨支持者遠去。

親近潘斯人士表示，潘斯近日與共和黨內熟悉議事規則的國會議員開會，熟悉流程和規則；潘斯幕僚長幕僚長蕭特（Marc Short）表示，潘斯向數百萬名美國民眾表達了對這次選舉舞弊行為的關切，他也歡迎所有國會議員在6日提出異議和進一步提出相關證據。此舉頗有安撫川普之意。

親近潘斯人士表示，「在避免『自毀前程』的前提下『保持忠誠』，潘斯盡量做到所有他可以做的事。」NBC報導，潘斯助理不期待潘斯在主持會議過程中有任何意外之舉，潘斯將執行憲法和法律賦予他身兼參議院議長的職責。

川普5日在推特表示，「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人團」。(圖取自川普推特@re...
川普5日在推特表示，「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人團」。(圖取自川普推特@realDonaldTrump)

川普 美國 白宮

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