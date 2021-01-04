川普電話施壓後續 喬州檢察官：任何人違法都將究責

川普總統周末期間打電話給喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，左)，要求「找出」足以超越拜登在喬州勝選的票數，恐將觸犯喬州選舉法律。歐新社

川普 總統周末期間打電話給喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求「找出」足以超越拜登 在喬州 勝選的票數，恐將觸犯喬州選舉法律。喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)4日發表聲明指出，不管任何人違法，都將究責，檢方秉公執法，不受影響。

喬州州法對於「教唆選舉舞弊」(solicitation of election fraud)與「密謀從事選舉舞弊」(conspiracy to commit election fraud)兩項犯罪均訂有條款。法律專家指出，州法犯罪不在總統特赦權限範圍之內，川普將無法為己赦免。

威利斯4日指出，辦公室已經接到川普涉嫌觸犯喬州選舉法律的投訴。她說，檢察官將會秉公執法，不受任何因素影響。

她在聲明中說：「在我管轄轄區之內，任何人如果犯下觸犯喬治亞州州法的重罪，必將承擔法律結果。」

威利斯表示：「一旦完成調查，我們辦公室就會基於事實與法律處理這起案件，如同其他所有案件一樣。」威利斯説，根據她的了解，喬州選委會有一名委員要求對於川普打電話給拉芬斯伯格展開調查，因此她的辦公室或喬州檢察長辦公室才會因此接到分案。

華盛頓郵報報導，喬州選舉委員會唯一一名民主黨籍委員沃爾利(David J. Worley)3日要求拉芬斯伯格對於川普電話施壓展開調查，釐清是否涉及刑事或民事責任。

亞特蘭大律師出身的沃爾利3日對華盛頓郵報指出，川普在長達一小時的電話中向拉芬斯伯格要求「找出」選票以推翻拜登當選的結果，已經構成川普涉嫌違反喬州選舉法規的「相當理由」(probable cause)。

沃爾利說：「教唆選舉舞弊便是犯罪，要求州務卿更改開票結果，就是典型的選舉舞弊。」