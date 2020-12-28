溫和派共和黨員喬州複選投票意向 牽動參院勢力消長

圖為兩位尋求連任的共和黨籍聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler，左)和普度(David Perdue，中)。右為伊凡卡。美聯社

拜登上台之後，共和黨 能否保持參院多數，取決於1月5日喬治亞州兩席參議員複選。11月大選時已紛紛切割川普 的溫和派共和黨員，喬州 複選是否願意為兩位力挺川普的共和黨候選人投票，在選情緊繃的情況下，成為影響勝負的主要關鍵。

華盛頓郵報報導，住在亞特蘭大郊區的37歲職業婦女莎娜‧莫希爾(Shauna Mosher)多年來一直是共和黨員，她所居住的高檔住宅區裡，大多也是共和黨員，但她在11月大選卻投票給拜登，因為實在受不了川普。

對於喬州複選，莫希爾說，兩位尋求連任的共和黨籍聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)、普度(David Perdue)如果流露「川普風格」，「我就會在心裡把他們視同毒害」。

普度與羅夫勒分別面臨民主黨籍對手奧薩夫(Jon Ossoff)、沃諾克(Raphael Warnock)挑戰。競爭激烈喬州複選裡，共和黨與民主黨陣營目前同時積極爭取的選民區塊是，今年11月倒戈投給民主黨或放棄投票的溫和派共和黨員。

華盛頓郵報報導，共和黨高層分析，溫和派共和黨員與頭戴「讓美國再度偉大」(MAGA)標語帽的川粉並不相同，他們不會參加川普的造勢活動，也不相信川普散布的各種陰謀論；溫和派共和黨員絕大多數為有大學學歷、有專業工作的白人，在亞特蘭大都會區上班或居住。

從政治光譜來看，喬州溫和派共和黨員雖然對於經濟議題立場保守，對於左派民主黨員提出的社會主義路線主張充滿懷疑，但由於無法忍受川普的言行舉止，讓他們變得沒有明確的政黨歸屬。

報導分析，共和黨中間路線派在後川普時代的政治舞台將站在如何位置，喬州複選的結果將可窺知一二。

2020年大選期間創立「共和黨人挺拜登」(GOP for Biden)社團的共和黨員克瑞恩夏(Carter Crenshaw)指出，像他一樣的共和黨員之所以沒有脫黨，只是表明已經受夠了，原因在於對共和黨還有一絲希望，期盼共和黨能夠重生。

克瑞恩夏說，11月大選就是投給了奧薩夫及沃諾克，這次複選則在聖誕節前就完成提早投票，再度投給了兩位民主黨候選人。

一名喬州共和黨選舉策略顧問受訪時說，共和黨原本以為，黨內溫和派再怎麼樣都會留在黨裡，因為川普在疫情爆發之前創造的經濟榮景，讓許多溫和派荷包賺飽，但黨內高層的觀點卻出現死角。

報導指出，這名選舉顧問指出，共和黨領導階層缺乏婦女及少數族裔，同質性極高的領導階層完全低估川普某些政策引發的黨內反彈，例如移民政策及對少數族裔動用警察暴力等，「黨內當權派則是決定，只要經濟繁榮，百姓都有工作，我們根本不需要擴展支持基礎」。