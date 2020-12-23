司法部長巴維理走人！辭職信盛讚川普功績

司法部長巴維理23日卸下職責，他先後擔任老布希與川普政府的司法部長。(路透)

司法部 長巴維理 (Bill Barr)23日卸下職責，並在辭職信中寫下為國服務「是一大榮譽」；巴維理離職後，司法部長一職將由副司法部長羅森(Jeffery Rosen)暫代。

巴維理先後擔任老布希(George H.W. Bush)政府與川普政府的司法部長，他寫道：「正如我在辭職信中告訴總統，我重申21日在最後記者會上的說法，很榮幸再次有機會在此職位上服務。」

「過去兩年來，司法部致力奉獻的人們，面臨歷史性的挑戰，堅持執行法治的重要使命」；巴維理寫道，「我持續受到你們的專業及傑出表現鼓舞，就像我30年前一樣；我帶著對你們的強烈尊重離去，感謝你們衷心為我們所愛的國家服務。」

川普推文宣布巴維理辭職前就已針對2020年大選是否發生舞弊而意見不同，且巴維理沒有在選前公布於總統當選人拜登 兒子杭特(Hunter Biden)被調查的訊息。

川普在選舉人團認證拜登為當選人後，宣布巴維理辭職。

巴維理在離職信中讚頌川普四年來抵禦了民主黨的猛烈抨擊，「您的功績更具歷史意義，因為您在無情、頑強抵抗的情況下完成它。」

巴維理2018年12月從退休生涯中再次挺身而出，領導司法部，而他在本月21日的最後記者會上，關上了任命特別檢察官調查杭特‧拜登或檢視其他選舉舞弊的大門。

巴維理說：「我認為在某種程度上，司法部已調查，負責且專業的因應，我看不出任命特別檢察官調查的理由，且在我離職前不打算這麼做。」

杭特‧拜登本月稍早證實，他因為稅務而面臨調查。