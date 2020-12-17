傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

川普。（美聯社）

媒體報導，川普 總統選敗後不斷大發脾氣，還告訴幕僚，將拒絕在1月20日新總統就職日當天離開白宮，並準備報復那些背叛他的共和黨 人。

川普輸掉大選迄今六周，選舉人團已在14日投票確認拜登 是大選勝利者；川普為求連任，提出一連串訴訟試圖推翻選舉結果，並在推特上大肆痛批選舉舞弊。

據報導，川普私下曾接受自己11月大選落敗，但後來在個人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)和競選團隊資深法律幕僚珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)慫恿下，翻轉了念頭。

據有線電視新聞網(CNN)援引多個消息來源報導，川普曾告訴幾名幕僚，他將拒絕在1月20日離開白宮；雖然川普被力勸打消此計畫，但有些人認為他還是可能這麼做。

一名幕僚表示，川普「不斷大發雷霆。他會離開的。他只是在大罵特罵。」一位幕僚則說，川普「被灌輸了非常多的錯誤信息，所以我認為他真的相信他的(總統)位子是被偷走的。」

據報導，川普這些日子認真琢磨自己落敗的事，打算把大位奪回來，還打算報復那些他認為背叛了他的共和黨人、福斯新聞台高層與主播、國會議員和內閣成員。

CNN報導，一位過去固定與川普對話的人，在稍微勸告川普鬆動選後立場之後，川普就不再接聽他的電話了。

與此同時，多位川普親密盟友敦促他別再為大選翻盤執迷不悟，應針對任期結束後的未來做打算，或可計劃參加2024年大選。

多位知情人士表示，川普告訴幕僚，他不想談論自己是否參加拜登宣誓就職典禮的事，也拒絕任何有關他離開白宮的談話。

選舉人團14日宣布拜登勝選後，沒過幾小時，川普即宣布司法部長巴維理(William Barr)將離任。巴維理依職務要求，未讓聯邦政府調查拜登次子杭特．拜登(Hunter Biden)財務狀況的消息在大選前公開。當此事浮出枱面後，巴維理就辭職了。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)15日則首次承認拜登當選總統，此舉被視為是共和黨人認敗的關鍵表態。川普16日凌晨上推特發文喊話：「麥康諾，7500萬張選票，創下現任總統紀錄(多多)。太早放棄了。共和黨必須學習如何抗爭。人民都很火大！」