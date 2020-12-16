駐中國大使 拜登考慮提名迪士尼董事長伊格

迪士尼集團執行董事長伊格，可望出任駐中國大使。(路透)

「好萊塢 報導」(The Hollywood Reporter)16日披露，民主黨總統當選人拜登 有意提名迪士尼 集團(Disney)執行董事長伊格(Bob Iger)，或該公司前執行長、電影製作人卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)出任駐中國大使。

「好萊塢報導」在官方網站上稱，69歲的伊格被列入拜登駐外國大使名單當中，駐地可能為中國或英國；近年來受到美中貿易戰的影響兩國關係緊張，儘管伊格與迪士尼要到明年12月31日才會結束合約，但若伊格被正式提名為駐中國大使，必然成為拜登外交團隊的關鍵成員。

曾於1984年至1994年間任職迪士尼執行長的卡森伯格，同樣也被列入拜登外交團隊的遴選成員之一，但「好萊塢報導」並未指出卡森伯格可能出任的職位為何。

然而，拜登交接團隊透過電子郵件正式回覆，稱該報導所有內容都是「言之過早」；至於迪士尼方面則是拒絕置評。

今年總統大選伊格和卡森伯格都表態支持拜登，兩人也都曾捐款給「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)；此外，他們也是拜登在好萊塢最有利的支持者之一，伊格總共捐給「拜登勝利基金」25萬元；曾經協助拜登舉辦多次競選活動的卡森伯格，捐款甚至高達61萬7800元。

伊格於本月初曾表示，無論拜登政府為他提名什麼職位，他都會欣然接受；自從川普總統退出巴黎氣候協定，伊格公開對川普政府表示不滿，並因此離開「川普總統諮詢委員會」(Trump's Presidential Advisory Council)。

近日伊格在彭博電視(Bloomberg TV)，與凱雷投資集團(The Carlyle Group)聯合創始人兼執行董事長魯賓斯坦(David Rubenstein)進行訪談過程時表示：「我會慎重考慮，以某種方式回歸政治團隊、為我們的國家服務；但我也會考慮工作的內容本身和機會，以及這個工作是否適合我。」