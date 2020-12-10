戴琪出任美國貿易代表 萊斯任白宮內政委員會主席

美國總統當選人拜登交接團隊10日宣布，戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表。圖／拜登交接團隊提供

美國 總統當選人拜登 交接團隊10日宣布，戴琪（Katherine Tai，前譯戴琦）出任美國貿易代表；前總統歐巴馬的白宮 國家安全顧問和聯合國大使萊斯（Susan Rice），擔任白宮內政委員會主席。

民主黨籍聯邦眾議員傅吉（Marcia Fudge）將出任聯邦住房與城市發展部長，若國會通過，傅吉將成為首位女性部長。傅吉也是拜登內閣中第二位非裔女性，在她之前是托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）被提名擔任聯合國大使。

歐巴馬的白宮幕僚長麥唐諾（Denis McDonough）將出任退伍軍人事務部長；曾擔任農業部長的維爾塞克（Tom Vilsack）， 回鍋出任農業部長。

拜登預定11日下午舉行記者會，介紹這一波提名官員。

拜登團隊表示，萊斯在行政部門擔任高階職務經驗豐富，嫻熟政府內外運作，將會落實拜登的願景，帶領新的國內政策委員會，推動重建美好。萊斯是美國最資深且具經驗的官員之一，她了解美國目前所面臨的挑戰，並與拜登執政團隊（包括國安會和國家經濟委員會）都有合作經驗。

至於戴琪，拜登團隊表示，戴琪是備受尊敬的官員及資深國際貿易專家，一直致力為美國勞工和家庭創造公平競爭的環境，過去曾在美國貿易代表辦公室擔任顧問，也是聯邦讓眾議院歲出入委員會的首席顧問，她的豐富經驗將給使拜登政府在貿易政策上很快上手，且幫助美國在疫情造成的經濟危機中，保障美國的對外貿易關係，追求拜登友善美國勞工的貿易願景。

父母皆來自台灣的第二代華裔戴琪若獲國會同意，出任美國貿易代表，將成為拜登政府首位華裔閣員，以及史上首位華裔貿易代表。