新聞眼／非裔奧斯丁出線國防部長 拜登的政治盤算

獲總統當選人拜登(後)提名為國防部長的退役將領奧斯丁(前)表示，未來將和文人軍官及常任官員合作，在拜登領導下，讓美國重返世界領導地位。(路透)

擊退呼聲原本呼聲極高、有望成為首位女性國防部 長的佛洛諾伊，非洲裔的奧斯丁(Lloyd Austin)最後出線，成為總統當選人拜登 提名的國防部長；若獲國會通過，奧斯丁也將創造歷史，成為首位非裔國防部長。

奧斯丁9日在拜登的介紹後亮相，開場談話跨越時空破題，也透露了他最後出線的玄機。

「回到1877年，一位來自喬治亞洲小鎮Thomasville的年輕人佛里伯(Henry Ossian Flipper)，成為第一位從西點軍校畢業的非洲裔美國人。」奧斯丁細數當年佛里伯的軍旅生涯，話峰一轉，提到接近150年後，另一位來自喬治亞州 Thomasville的原生孩子，「站在各位前面，成為國防部長被提名人。」

無論是四星上將退役的奧斯丁(Lloyd Austin)，或曾任國防部政策次長的佛洛諾伊(Michèle Flournoy)，他們的專業無疑皆勝任防長，他們膚色和性別，也都代表著在軍隊中相對弱勢的族群。

★拜登長子 曾在奧斯丁麾下

奧斯丁的出線，除了強化拜登以多元種族組閣的特色，還包括拜登對他的熟悉和信任；拜登提及副總統任內，與伊拉克擔任指揮官的奧斯丁頗有互動，拜登的長子波・拜登，2008年到伊拉克服役一年時，就在奧斯丁麾下。

奧斯丁的出身背景，則微妙地反應了美國兩黨此時激烈競爭的關鍵選區喬治亞州。喬治亞州下月複選兩席聯邦參議員選，民主黨背負輸不得的壓力，若共和黨拿下喬治亞州，將控制參議院；如果共和黨祭出焦土戰術全力阻撓，未來拜登總統與閣員任命與施政，都可能處處遭挫，令出難行。

拜登數度強調「沒有時間可以浪費」，且誓言組成「反映美國社會」的內閣團隊。參議院掌握人事任免同意權，若重要人事遭參院否決，拜登可能還沒開始行動，就要忙著找新人填補內閣空位；是否還能提出讓溫和派及進步派都滿意的人選，將備受考驗。

★連結喬州 暗藏著政治意涵

首位自西點軍校畢業的非裔美國人、到首位出任國防部長的非裔美國人，奧斯丁以喬治亞州托馬斯維爾(Thomasville)小鎮，將「喬治亞州」這個重要的元素連結，其背後政治意涵不言可喻。

無獨有偶，國務卿龐培歐同一天也到喬治亞州理工學院發表演說，重點雖然是中國對美國造成的挑戰，但他也提到「民主黨人只會到沿海精華地區，少有人到喬治亞州來，但我來了。」

龐培歐和奧斯丁的談話內容不約而同聚焦喬治亞州，反映了兩黨在此時激烈競爭。奧斯丁的非裔身分，是民主黨進步派樂見的正面標籤；但拜登在同樣可創造歷史的「首位女性國防部長」與「首位非裔國防部長」間，看似選擇了種族而非性別，但奧斯丁多了「喬治亞州」的元素與光環，或許才是讓他最後勝出，可能入主五角大廈的關鍵。