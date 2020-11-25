憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

川普 總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，一般預料，他在任期尾聲將與多位前總統一樣頻繁行使特赦權，規模更可能有過之而無不及，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。

從2016年競選期間以來的川普核心幕僚，後來紛紛捲入不法而被定罪，除佛林外，還包括競選顧問史東(Roger Stone)、競選總幹事馬納福(Paul Manafort)、前私人律師柯恩(Michael Cohen)，川普在這些案件中的角色也因此引起關注。

柯恩提供的錄音檔顯示，川普自認就算觸犯選舉法，身為總統將可為己赦罪；「通俄案」調查落幕後，川普曾說：「我絕對有權力可以為自己赦罪，但我根本沒做錯事，何須這麼做呢？」

法律專家威廉 斯(Elliot Williams)分析，總統為己赦罪等於坦承確實有罪，川普這麼做不僅看起來嫌疑重大，也等於承認犯下遭到起訴的罪名。

美國歷史上不曾有總統敢為己赦罪，但憲法無明文禁止總統自我特赦，僅規定總統遭國會彈劾時不得為己赦罪。

憲法第二條第二節第一款載明，總統有權特赦任何被判定或指控聯邦罪行者，彈劾案除外，但總統不能赦免被判定或指控違反州法或地方法律者。

最高法院19世紀曾裁定，「國會不能限制總統赦免權效力」，1974年最高法院還表示，總統行使赦免權時擁有「不受約束的行政裁量權」，這顯示總統赦免權幾乎不受任何限制，連國會都無法干涉。

前總統尼克森1974年辭職下台前，司法部 法律顧問辦公室在一份備忘錄中寫道，總統不能為自己赦罪，理由是基於最根本的法律原則，「沒有人可在自己受審官司中擔任法官」。

相隔一個月後，尼克森的繼任者、前副總統福特特赦尼克森，卻也因此斷送了後來參選總統的成功機會。

若以司法部法律顧問辦公室1974年備忘錄內容看，川普還有其他方式可尋求特赦，例如循尼克森前例，辭職或以無法視事為由，把政權交給副總統潘斯，再由潘斯行使特赦權。

威廉斯分析：「問題在於，潘斯這麼做形同自斷政治之路。」他說，明顯有意更上層樓角逐總統大選的潘斯，必須考慮政治後果。