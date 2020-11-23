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未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

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未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

記者張聲肇／綜合報導
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

儘管川普總統在公開場合稱讚試圖替他翻盤的法律團隊，私底下卻認為朱利安尼和川普律師團隊成員席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)的言行，簡直就是讓他難堪的「笨蛋」。

NBC新聞引述圈內人士說，川普向助理、盟友抱怨，這兩人在記者會上推銷「陰謀論」，對白登陣營做毫無根據的指控，根本無助他選情翻盤，反倒是讓他出糗的「笨蛋」法律團隊。

鮑威爾讓川普不滿的是，毫無根據的指控喬治亞州的共和黨州長及州務卿參與「作票陰謀」。川普團隊22日晚間乾脆直接由朱利安尼和資深法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)的名義，聲明她在「獨立執業，不是川普法律團隊的一員，也不是川普的私人律師。」

➤➤➤「就連川普都覺得她太瘋狂了」…川營突切割鮑威爾

朱利安尼19日記者會上的臉部、頭部化妝也惹惱川普。川普好友們則不滿法律團隊毫無章法的戰法，認為耍出太多急就章，看不出任何頭緒，也向川普表明這點。

川普的長期戰友，前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)22日就說，法律團隊這種打法，特別是鮑威爾的無的放矢，簡直在丟國家的臉。

至於朱利安尼，其實也是因敢替川普「為人所不敢為」，才臨時出任法律團隊要角的，川普原屬意長期助理博西(David Bossie)幫他打這場法律戰，無奈本月初感染新冠病毒而作罷。

知情人士表示，朱利安尼接下這棒子，川普身邊好幾人都嘆「不妙」，因為朱利安尼不能就正經的投票弊端，找出證據來，好好打官司，只會演出一場醜劇。

NBC引述白宮資深官員表示，總統身邊，誰還要繼續賣那些拿不出證據的陰謀論，都是於事無補反有害的舉動，這些人23日注意看著密西根州和賓州選務當局，果然兩州都確認，白登是踏踏實實的領先。

當然，川普是不是全然放棄法律戰，沒人敢說，可以確定的是，他還想翻盤的話，不會公開叫陣，頂多會私底下運作。

川普總統私下認為律師團隊成員席妮‧鮑威爾的言行，簡直就是讓他難堪的「笨蛋」。(G...
川普總統私下認為律師團隊成員席妮‧鮑威爾的言行，簡直就是讓他難堪的「笨蛋」。(Getty Image)

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