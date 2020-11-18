輝瑞疫苗最終預防效果達95% 副作用輕微

美國輝瑞大藥廠今天說，和德國生技公BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病疫苗後期試驗最終結果顯示，疫苗預防效果達95%，且副作用輕微，唯一嚴重不適是疲倦感。美聯社

美國 輝瑞大藥廠今天說，和德國生技公BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 後期試驗最終結果顯示，疫苗預防效果達95%，且副作用輕微，唯一嚴重不適是疲倦感。

輝瑞（Pfizer）表示，公司已經取得所需的2個月安全性數據，將在數日內申請美國緊急使用授權。

輝瑞表示，最後數據顯示，此疫苗在各年齡層和種族的預防效果一致，意味這款疫苗可望在全球廣泛使用。此外，對年齡65歲以上高風險族群的預防效果超過94%。

輝瑞指出，參與疫苗試驗的3萬4000多名志願者中，有170確診感染，其中安慰劑組有162人，接種疫苗組有8人。10名感染者出現嚴重症狀，其中僅1人接種了疫苗。

輝瑞表示，它的施打2劑式疫苗BNT162b2，具良好耐受性，副作用大多輕微到溫和，且很快就消失。

唯一嚴重不適是疲倦感，於施打第2劑後，有3.8%接種疫苗者出現疲倦感；另一不適是頭痛，施打第2劑後，有2%接種者出現頭痛。較年長者傾向回報較少且較溫和不適。

莫德納則將至少2%接種疫苗者出現的副作用分為5類，其中疲倦感發生率9.7%；肌肉痛發生率8.9%；關節痛發生率5.2%；頭痛發生率4.5%；疼痛發生率4.1%；注射部位紅腫發生率2%。

歐美和全球其他地區的疫情 正不斷飆升，新增確診病例和住院人數創新高，醫療系統不堪負荷。

隨著北半球冬天腳步逼近，又遇上年終假期旺季，民眾闔家團聚，待在室內的時間更長，疫情恐會升溫。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）說：「在全球每日新增數十萬確診病例的情況下，我們迫切需要提供全世界一款安全有效的疫苗。」

輝瑞和BioNTech也表示，它們計畫將試驗數據提交給美國與全球各地其他監管機構，同時也打算把研究資料提供給同行評審科學期刊。

輝瑞重申，今年可望生產達5000萬劑疫苗，接著在明年生產高達13億劑。

全球數十家製藥廠商和研究機構競相投入COVID-19疫苗研發競賽，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和英國牛津大學合作研發的疫苗，可望在11月或12月發表試驗數據，成為下一個發表試驗結果的業者。

嬌生集團（Johnson & Johnson）表示，正順利邁向今年公布試驗數據。