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川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

華府挺川遊行入夜後演變成暴力衝突 至少20人被捕

編譯陳韻涵、李京倫／綜合報導
美國總統川普的支持者和反對者14日在華盛頓街頭互嗆。（路透）
美國總統川普的支持者和反對者14日在華盛頓街頭互嗆。（路透）

美國總統川普的支持者14日在華府集會，抗議總統大選結果，宣稱對手陣營作票，川普前往高爾夫球場的車隊刻意行經遊行隊伍，在車內向支持群眾微笑揮手。入夜後示威開始失序，川普的支持者和反對者在街頭爆發衝突，有人被刺傷，還有人被控攻擊警察，至少20人因非法攜槍等罪名被捕。

至少一萬名川普支持者14日在華府自由廣場集合，參加「讓美國再度偉大百萬遊行」，沿著賓夕法尼亞大道遊行到聯邦最高法院，沿途高喊「美國、美國」和「再做四年」，許多人高舉國旗，指控計票不公。這些示威者多半沒戴口罩，揮舞支持川普旗幟，高唱「天佑美國」，現場洋溢歡樂氣氛。

川普的支持者高舉標語「史上最棒總統」和「川普2020：讓美國繼續偉大」，在川普座車駛近自由廣場時，夾道迎接，有人非常靠近川普的車輛，也有人跟在車後跑。從俄亥俄州開車八小時前來參加遊行的羅斯說：「我想讓他知道我們支持他，是民主黨偷走勝利。」

這場遊行在社群媒體上蔚為風潮，讓人擔心川普支持者會與駐紮白宮附近「黑人的命也是命廣場」數周的反川人士發生衝突。入夜後，警方圍起人牆，阻止川普支持者進入廣場，但仍有部分川普支持者與反川人士拳腳相向，混亂中有一人被打昏，倒臥街頭血泊中。

反川普群眾約有數百人，向挺川群眾說出他們不想聽的話：「選舉已經結束，川普輸了。」雙方一度爆發短暫激烈衝突，兩陣營彼此叫囂、拳頭相向、互扔水瓶，雙方都有人掛彩，至少20人被捕，其中四人被控非法持有槍械，一人被指攻擊警察。

反川普群眾還騒擾川普支持者，拿走他們的紅色帽子和放火燒旗幟。也有人推倒販賣挺川物品的攤販桌子，迫使警方對他們噴胡椒噴劑。

晚上八點，在白宫東方五個街區處爆發暴力衝突，挺川群眾拿棍棒與一群黑衣人互毆，警方在幾分鐘後趕到，將他們驅離。一名消防員說，一名男子被刺傷，傷勢嚴重，已送醫急救。

民主黨總統候選人白登宣布勝選後一周，川普仍不肯認輸，並持續宣稱對手陣營作票舞弊。美國多個城市出現支持川普的示威，佛州德瑞海灘數百人高舉「每一票都要算」和「我們不能活在馬克思政府底下」的標語遊行。

在白登領先逾14萬票的密西根州蘭辛市，川普支持者也集會演講。

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