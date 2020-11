國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

8日,川普支持者在賓州會議中心(Pennsylvania Convention Center)門前舉旗示威。(美聯社)

川普 政府邀請、28名觀察員組成的「美洲國家組織」(Organization of American States)獨立觀察團,前往喬治亞州、密西根州 等決戰州投票所及開票中心實地考察選舉後,在長達20頁的公布報告中肯定各州與地方政府在疫情期間努力確保2020年美國 大選順利舉行,並批評川普總統在毫無根據的前提下聲稱選舉舞弊。

報告中指出,觀察團成員並沒有直接目睹任何足以導致選舉結果可能面臨質移的嚴重舞弊,但參選政黨在選舉當中有權提出質疑,如果自認受到委屈,可以向司法機關尋求解決之道,「但重要的是,候選人言行舉止必須是負責任的,向法院提出指控與論述要有證據基礎,而不是只拿傳聞謠言或來自媒體報導的有害揣測。」

獨立觀察團由 「美洲國家組織」秘書長阿爾馬格羅(Luis Almagro)率領,觀察員來自13個國家。觀察團是在美國國務院邀請之下,今年10月間抵達美國,從10月23日至11月7日間在各地實地考察選舉進行。

觀察團在報告中指出,密西根州、賓州及亞利桑納州出現有群眾抗議高喊「停止計票」,「是恫嚇選務人員的明顯實例」。

來自「歐洲安全暨合作組織」(Organization for Security and Cooperation in Europe)的另一個美國大選觀察團也做出類似結論。觀察團團長林克(Michael Georg Link)上周表示,現任總統提出沒有證據選舉不公指控,包括大選日之夜的發言,「傷害社會大眾對於民主機制的信任」。