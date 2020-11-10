我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際獨立觀察團：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

世界On Air／他們為何無懼疫情？認識紐約神秘異鄉人

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

記者顏伶如／綜合報導
8日，川普支持者在賓州會議中心(Pennsylvania Convention Center)門前舉旗示威。(美聯社)
8日，川普支持者在賓州會議中心(Pennsylvania Convention Center)門前舉旗示威。(美聯社)

川普政府邀請、28名觀察員組成的「美洲國家組織」(Organization of American States)獨立觀察團，前往喬治亞州、密西根州等決戰州投票所及開票中心實地考察選舉後，在長達20頁的公布報告中肯定各州與地方政府在疫情期間努力確保2020年美國大選順利舉行，並批評川普總統在毫無根據的前提下聲稱選舉舞弊。

報告中指出，觀察團成員並沒有直接目睹任何足以導致選舉結果可能面臨質移的嚴重舞弊，但參選政黨在選舉當中有權提出質疑，如果自認受到委屈，可以向司法機關尋求解決之道，「但重要的是，候選人言行舉止必須是負責任的，向法院提出指控與論述要有證據基礎，而不是只拿傳聞謠言或來自媒體報導的有害揣測。」

獨立觀察團由 「美洲國家組織」秘書長阿爾馬格羅(Luis Almagro)率領，觀察員來自13個國家。觀察團是在美國國務院邀請之下，今年10月間抵達美國，從10月23日至11月7日間在各地實地考察選舉進行。

觀察團在報告中指出，密西根州、賓州及亞利桑納州出現有群眾抗議高喊「停止計票」，「是恫嚇選務人員的明顯實例」。

來自「歐洲安全暨合作組織」(Organization for Security and Cooperation in Europe)的另一個美國大選觀察團也做出類似結論。觀察團團長林克(Michael Georg Link)上周表示，現任總統提出沒有證據選舉不公指控，包括大選日之夜的發言，「傷害社會大眾對於民主機制的信任」。

編輯推薦

美國 密西根州 川普

上一則

川普與福斯新聞、推特的愛恨情仇 牽動選後媒體板塊

下一則

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與克拉奇對談

延伸閱讀

川普與福斯新聞、推特的愛恨情仇 牽動選後媒體板塊

川普與福斯新聞、推特的愛恨情仇 牽動選後媒體板塊
川普陣營檢舉選舉舞弊電話被惡搞 名人也加入

川普陣營檢舉選舉舞弊電話被惡搞 名人也加入

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
新聞評論／親共？機器人？綠押錯寶再甩鍋

新聞評論／親共？機器人？綠押錯寶再甩鍋

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
白登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」

白登顧問：未來3到4個月美將進入「新冠地獄」