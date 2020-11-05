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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

全美屏息！白登再奪內華達州就當選 當地開票卻慢吞吞

編譯周辰陽／綜合報導
內華達州克拉克郡選務人員4日正在整理選票。（路透）
內華達州克拉克郡選務人員4日正在整理選票。（路透）

2020年美國總統大選各州的開票結果陸續揭曉，民主黨候選人白登距離勝利只差臨門一腳，但可能掌握關鍵的內華達州克拉克郡（Clark County, NV）選務主管卻無視全國屏息以待，直指當地時間5日前都不會公布任何開票相關訊息。

2020美國大選即時開票 不斷更新

美國總統選舉採取選舉人團制，贏家需跨過270張選舉人票的門檻。白登目前已取得264張選舉人票，只要再贏得6張選舉人票的內華達州，就可自行宣布當選。

至美東時間4日，內華達州僅1郡開票完畢，賭城拉斯維加斯所在的克拉克郡只開出78%到87%的票數。根據彭博資訊數據，該郡還有約20萬票尚未開出。由於克拉克郡選民強烈傾向民主黨，外界認為該郡繼續開票可望有助白登拉開距離，但克拉克郡選民註冊官葛洛利亞（Joe Gloria）4日下午表示，要等到隔天才會繼續公布記票結果。

葛洛利亞告訴記者，這麼做是要確保開票透明，「我們現在只剩處理暫定投票（provisional ballots）、電子投票與海外選票。電子選票是為身障選民設計的，還有一些新居民的特別選票」。

克拉克郡還規定，蓋有3日郵戳的選票只要12日前寄到均算有效票。葛洛利亞表示，目前已經點算33.7萬張郵寄選票，選務人員一天可處理最多7萬張選票，還指選務人員為開票作業順利進行，已趕走不少兩黨監票志工。

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