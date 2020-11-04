剩四州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

美國總統候選人至少需要贏得270張選舉人票，才能當選總統。 據FOX預測，川普 獲得214張選舉人票，白登 獲得264張，白登只差6張選舉人票，即可當選美國總統：

川普還有勝算嗎？

還剩下五州，目前戰況如下：

●賓夕法尼亞州（20張選舉人票），川普領先

迄今估計計票已完成88%，據EDISON RESEARCH 估計，川普得票率為50.9%，白登獲得47.8%。白登雖只領先約8,000票，但至少1.5萬張尚未全部開出的選票來自克拉克（Clark）郡，拉斯維加斯即位於這郡，是民主黨的票倉。

●內華達州（6張選舉人票），白登領先

內華達州迄今完成86%計票，川普得票率48.7%，白登49.3%，尚未開票的郡是親民主黨。

●喬治亞州（16張選舉人票）：川普領先

完成95%計票，川普得票率49.8%，白登49.0%。

●北卡羅來納州（15張選舉人票）：川普領先

完成95%計票，川普得票50.1%，白登48.7%。

目前為白登獲勝的州如下：

亞利桑納州（未完全統計完畢）、明尼蘇達州、夏威夷、加州、俄勒岡州、華盛頓州、新罕布什爾州、科羅拉多州、新墨西哥州、紐約州、德拉瓦州、麻州、華盛頓特區、伊利諾州、羅德島州、馬里蘭州、新澤西州、康州、佛蒙特州、維吉尼亞州、內布拉斯加州 第二選區（1張選舉人票）、緬因州第一國會選區、威斯康辛州（可能重新計票）、密西根州。

川普獲勝的州如下：

德州、佛羅里達州、愛阿華州、蒙大拿州、俄亥俄州、愛達荷州、猶他州、密蘇里州、堪薩斯州、內布拉斯加州、懷俄明州、路易斯安納州、南達科他州、北達科他州、阿肯色州、奧克拉荷馬州、密蘇里州、密西西比州、田納西州、阿拉巴馬州、南卡羅來納州、西維吉尼亞州、肯塔基州和印第安納州、緬因州第二國會選區。