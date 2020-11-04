差距不到1個百分點 川普陣營將要求：威斯康辛重新計票

美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，美國總統川普團隊很快將會要求威斯康辛州重新計票。圖為賓州市政工作人員在計算郵寄選票。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，美國總統川普 團隊很快將會要求威斯康辛州 重新計票；川普透過推特表示，民主黨人正在各地彌補領先差距消失的問題，包括賓州、密西根和其他地區。

這是這場選舉中首次有競選陣營提出重新計票的要求。

截至4日下午1時，威斯康辛州完成約95%的計票，民主黨總統候選人白登 拿下163萬票、49.6%；川普獲得160萬票、48.9%，川普以不到1個百分點落後。

川普陣營競選經理史特平（Bill Stepien）發布聲明表示，在威斯康辛州內的多個郡都有違規計票行為，因此要對開票結果存疑，要求重新計票。

川普和白登兩人在密西根州也呈現拉鋸，開票程度96%的狀況下，白登得票率49.7%，川普48.8%；目前尚未計票完成的最大搖擺州賓州，川普以53.3%領先白登的45.4%，但開票只完成64%，還有300萬張的郵寄選票未開。

除了史特平提到的威斯康辛州，川普陣營評估，可能申請密西根州重新計票。

川普4日在推特表示，「他們（民主黨人）正在盡快努力彌補賓州50萬票的優勢消失，密西根和其他地區也是。」