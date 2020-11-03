大選即時報／誰會拿下關鍵搖擺州？ 首批開票看喬州

美國大選3日登場，民眾前往投票。（歐新社）

美國總統大選3日登場，以下為重要各州投票 所關閉時間、開票過程的相關訊息：

●美東時間19時：首批投票所關閉，重點是觀察喬治亞州，因為選舉結果會較早出爐。

若選情膠著，還得等待郵寄投票開票，可能得花數天才知道結果。平均民調 顯示，白登 在喬治亞州領先1.6個百分點。

●美東19時30分：選舉夜選情趨勢的首批主要指標，屆時北卡羅來納州、俄亥俄州、西維吉尼亞州的投票所關閉。

北卡州（白登民調領先2.6個百分點）和俄亥俄州（川普民調領先0.7個百分點）預期迅速開票，白登若在其中一州獲勝，代表川普面臨難以克服的硬仗。但若這兩州選舉結果接近，也必須等待郵寄投票開票結果。

●美東20時：這一批具指標性的州是佛羅里達州和賓州。

佛州（白登民調領先1.9個百分點）預期迅速開出票，但賓州（民調領先5個百分點）或許要到周末才知道勝選者，因為郵寄選票會在選舉日後湧入。

●美東21時：亞利桑納州（白登民調平均高出3個百分點）、德州（川普民調領先1.5個百分點）與密西根州（白登民調領先8.2個百分點）會關閉投票所。

這三個州都是各界密切留意的關鍵搖擺州，但德州才能或許要到美國時間周三或周四、密西根州甚至要等到周末才能得知結果

●美東22時：內華達州（白登領先5.9個百分點）與愛荷華州（川普領先1.8個百分點）多數計票結果將出爐，但若膠著，也是得等上數日，因為這兩州都接受選舉日後郵戳符合規定的郵寄選票。