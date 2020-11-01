台憂心白登執政？ 彭光理：跨黨派支持對台至關重要

民進黨華府辦公室主任彭光理，2016年在民進黨創黨30周年紀念會上致詞。(本報資料照)

美國 媒體華盛頓郵報上月30日刊登一篇「台灣 擔心白登政府將如何與中國打交道」的報導，爆料中華民國總統蔡英文的520就職祝賀影片中，美國兩黨賀詞篇幅有落差，台灣官員事後為此向民主黨人致歉；民進黨 駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）1日表示，蔡總統完全理解美國跨黨派支持對台灣的重要性，他回憶了2011年與2015年陪同蔡英文訪美的過程，也提到白登投書世界日報，談到對台灣的支持，相信白登團隊也會實行友台政策。

彭光理表示，以和蔡政府與民進黨最高層級共事的經驗，他可以保證，蔡總統、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴和整個民進黨政府，都收到民主黨總統候選人白登（Joe Biden）對台灣的支持，白登陣營的外交政策顧問也發表很多文章闡述其政策立場。

「從上到下，我們都相信白登團隊會實施友台政策。」彭光理表示。

彭光理提到，白登投書世界日報，提到美國將會與盟友和盟國促進共享印太地區的繁榮、安全和價值，民進黨看到了也表示感謝；白登還在投書中提到台灣，稱美國在該區域的政策包括深化與台灣的關係。

彭光理表示，民進黨總統候選人蔡英文2011年和2015年兩度訪問美國，他都在側；蔡2011年訪美後，英國金融時報的報導，的確讓蔡受到重創；當蔡2015年造訪華府，參加類似會議時，過程熱情溫暖。

彭光理說，蔡總統了解，台灣持續面臨來自中國的壓力，民主黨與共和黨的支持至關重要，蔡也對這些支持極為感恩，且將與下一任勝選的美國政府合作。

彭光理表示，台灣政府不會對美國選舉預設立場，自從抵達華府那天起，他接觸來自兩黨的老朋友也認識新朋友，感謝兩黨對台灣的支持和友誼；他的目標是，強化雙邊未來數十年正面關係的基礎，無論美國或台灣是由哪一個黨派執政。

彭光理與台灣和民進黨淵源深厚，他1967年到台灣擔任傳教士，台獨領袖彭明敏1984年逃亡至美國，在華府主持台灣人公共事務會（FAPA），邀請彭光理幫忙，時任民進黨黨主席蘇貞昌2013年6月15日恢復設立民進黨駐美代表處，彭光理出任辦公室主任。