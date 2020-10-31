大選倒數3天衝刺 川普啟動機場造勢橫掃搖擺州

美國大選下月3日登場，為把握剩下3天的黃金時間，美國總統川普密集衝刺，啟動「機場造勢」，搖擺州成重點。

美國大選下月3日登場，為把握剩下3天的黃金時間，美國總統川普 密集衝刺，啟動「機場造勢」，搖擺州成重點；根據川普陣營公布的競選行程，川普31日全天都待在賓州 ，1日橫掃5州，直到晚間11時30分還在競選，2日選前最後一天再跑3州，選前之夜從威斯康辛州趕往密西根，川普最後一場競選活動將在密西根州大湍市（Grand Rapids）。

民主黨總統候選人白登至今尚未公布未來三天的全部競選行程規畫。

川普自從染疫後復原後，將大型現場造勢視為選戰利器，用以鞏固基本盤，他和副總統潘斯鎖定搖擺州分頭造勢；白登的公開競選行程沒有這麼密集，兩人直到28日才在佛州 短兵相接，先後造勢，29日都造訪明尼蘇達與威斯康辛州。

根據川普陣營公布今起三天競選行程，川普鎖定賓州、密西根、愛荷華、北卡、喬治亞、佛州與威斯康辛7大搖擺州衝刺選情。

31日一整天，川普都會待在賓州，除了公鹿郡（Bucks County）外，其他3場競選活動都在機場舉行；到了周日（1日）川普的競選活動從下午1時開跑，他會從愛荷華州出發，前往北卡、喬治亞州，當川普抵達佛州邁阿密競選時，時間已經是晚間11時30分。

選前最後一天，根據規畫，川普將從賓州出發，下午5時抵達密西根州，晚間7時在威斯康辛州基諾沙（Kenosha），晚間10時30分來到競選最後一站密西根州的大湍市。

衛報整理最新民調，白登在威斯康辛州領先7.7個百分點，領先幅度排序依次為密西根州領先7.3個百分點，賓州領先5.7個百分點，北卡領先2.1個百分點，佛州領先1.9個百分點，及愛荷華州領先1個百分點。

經濟學人最新預測白登將拿下352張選舉人票，川普則為186張。