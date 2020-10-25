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先知？白登1年前預言：美國還沒準備好面對疫情

編譯徐榆涵／即時報導
美國民主黨總統候選人白登。（Getty Images）
美國民主黨總統候選人白登。（Getty Images）

全球各地今年遭逢疫情重創，尤其美國確診人數位居世界第一，有眼尖網友發現，民主黨總統候選人白登早在一年前就推文警告，美國「尚未準備好面對疫情」。

白登去年10月25日發推文說，「我們尚未準備好面對疫情」，並說美國需要領導階層動員全世界，以阻止疫情到來前爆發。

白登早在一年前就推文警告，美國「尚未準備好面對疫情」。（取材自推特）
白登早在一年前就推文警告，美國「尚未準備好面對疫情」。（取材自推特）

白登當時還分享華盛頓郵報的一篇文章，該文章說，根據位在華府的非營利組織「核威脅反制倡議」和約翰霍普金斯衛生安全中心的一份報告，包括美國在內的195個國家，都還沒為下個疫情做好充分準備。

在疫情席捲美國之前，這條推文就已在網路上瘋傳，目前累計獲得逾14.5萬個按讚數。

白登今年5月曾重提自己先見之明的警告，並與美國總統川普同日的推文做比較，當時川普發推文向蘋果執行長庫克抱怨蘋果的iPhone設計。

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