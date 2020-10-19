川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川普與白登首場大選辯論場面混亂，也讓主辦單位改變終場辯論規則。(美聯社)

美國 總統候選人辯論會22日將迎來第二場，這也是美國總統川普 和民主黨總統候選人白登 （Joe Biden）在選前最後一次面對面交鋒；彭博報導，總統辯論委員會決定，最後一場辯論會上，兩位候選人的麥克風都可以在規定時間以外被消音。

第三場總統辯論22日晚間9時將在田納西州納許維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，這次辯論主持人為國家廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）。

根據規畫，這場辯論將包括對抗新冠肺炎、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御等6大主題，整場辯論時間為90分鐘，每個主題將分配15分鐘，兩位候選人在主持人提問後有2分鐘的回答時間。

NBC報導，在對手回答問題時，另一位候選人的麥克風將被消音，在公開辯論的環節，則兩人的麥克風都會被打開，可以打斷對方說話。

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之所以會這樣規定，是因為川普和白登在第一場總統辯論時上演大亂鬥，川普從頭到尾搶話插話，即使遭主持人制止依然故我；紐約時報指出，辯論場面混亂、言詞辛辣，美國現代政治史上前所未見。

哥倫比亞廣播公司（CBS）統計，川普插嘴至少73次；白登一度動怒，對川普說「你能不能閉嘴」、「有這個小丑在旁邊，真的很難發言」，還說川普是美國史上最糟糕的總統。

事後總統辯論委員會表示，考慮更改辯論場上的規定以維持秩序。