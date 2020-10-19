我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

記者張文馨／華盛頓報導
川普與白登首場大選辯論場面混亂，也讓主辦單位改變終場辯論規則。(美聯社)
川普與白登首場大選辯論場面混亂，也讓主辦單位改變終場辯論規則。(美聯社)

美國總統候選人辯論會22日將迎來第二場，這也是美國總統川普和民主黨總統候選人白登（Joe Biden）在選前最後一次面對面交鋒；彭博報導，總統辯論委員會決定，最後一場辯論會上，兩位候選人的麥克風都可以在規定時間以外被消音。

第三場總統辯論22日晚間9時將在田納西州納許維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行，這次辯論主持人為國家廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）。

根據規畫，這場辯論將包括對抗新冠肺炎、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御等6大主題，整場辯論時間為90分鐘，每個主題將分配15分鐘，兩位候選人在主持人提問後有2分鐘的回答時間。

NBC報導，在對手回答問題時，另一位候選人的麥克風將被消音，在公開辯論的環節，則兩人的麥克風都會被打開，可以打斷對方說話。

➤➤➤大選辯論最終場 川營要求加辯「外交政策」

之所以會這樣規定，是因為川普和白登在第一場總統辯論時上演大亂鬥，川普從頭到尾搶話插話，即使遭主持人制止依然故我；紐約時報指出，辯論場面混亂、言詞辛辣，美國現代政治史上前所未見。

哥倫比亞廣播公司（CBS）統計，川普插嘴至少73次；白登一度動怒，對川普說「你能不能閉嘴」、「有這個小丑在旁邊，真的很難發言」，還說川普是美國史上最糟糕的總統。

事後總統辯論委員會表示，考慮更改辯論場上的規定以維持秩序。

編輯推薦

川普 美國 白登

上一則

民主黨頭大 錢多到無處花 參院選舉募款破紀錄

下一則

民主黨操盤手示警 「川普爆冷勝 並非不可能」

延伸閱讀

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普
川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」
分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善

分析：川普4年美歐關係降至冰點 白登若當選難一夕改善
關鍵佛州今提前投票 川普主戰場 賀錦麗跑場

關鍵佛州今提前投票 川普主戰場 賀錦麗跑場

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

2020-10-17 21:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅
網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢