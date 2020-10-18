巴農：川普若敗選 2024會再選一次

前白宮策士巴農18日受訪稱「紐約郵報」刊登的有關白登么兒亨特之事，全部證明屬實。圖為巴農8月被控試圖密謀洗錢等罪名，在紐約市出庭後離開法院。(路透)

前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)18日接受「澳洲人報」( The Australian)專訪時說，川普 總統如果在這次2020年大選連任失利，2024年肯定會捲土重來，再選一次。巴農說，就算川普這次大選敗給了民主黨候選人白登 ，「川普並不會就此銷聲匿跡」。

不久前因涉嫌洗錢、詐騙等聯邦罪名而被捕的巴農說，儘管媒體報導普遍認為白登大幅領先川普，但實際上選情則是「比外界報導的更為接近」。他也預料：「川普將在投票日勝出。」

巴農說，如果大選最後贏家是白登，川普將宣布投入2024年大選。對於今年大選結果，巴農則說，估計選舉結果可能會由最高法院定奪，甚至可能要拖到明年1月由眾院決定，等待選舉結果的過程將會爭議不斷，並不會很快就塵埃落定。

另外，巴農接受「周日天空新聞網」(Sky News Sunday)訪問時則說，曾接獲白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)委任律師接洽，包括電話聯絡與電郵通知，希望把杭特‧白登的電腦硬碟取回。

紐約郵報(New York Post)日前報導，杭特‧白登送修筆電硬碟存檔內容曝光，顯示白登在兒子介紹下曾與烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管會面。紐郵指出，報導內容是由川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)提供。

川普推文：紐郵爆料都真的

白登陣營對報導內容鄭重否認，聯邦調查局(FBI)已經展開俄羅斯 利用假訊息干預美國大選的調查。

巴農受訪時說，杭特‧白登電郵曝光並不是俄羅斯情報單位放消息，「他們承認確實是他們的硬碟，我們有來自他們律師的電郵，如果有需要的話，將會公布」。

川普18日在推特發文寫道，紐郵爆料的內容「統統都是真的」，白登陣營無法抵賴。

他寫道：「杭特‧白登的筆電對白登家族來說是個災難，對他的父親來說尤其嚴重。這是已經獲得證實的事實，不能抵賴，所有的資訊通通都是真的。」