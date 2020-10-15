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情報單位上月研判：俄羅斯以真假電郵製造「十月驚奇」

記者顏伶如／綜合報導
白登(右)與他的兒子杭特‧白登。（路透）
白登(右)與他的兒子杭特‧白登。（路透）

紐約時報(New York Times)報導，美國情報單位情資分析專家上個月就掌握消息得知，俄羅斯將利用烏克蘭天然氣公司Burisma遭駭電郵紀錄，搭配故意捏造的電郵通訊，在美國大選前夕製造「十月驚奇」(October surprise)，企圖引導網路輿論，進而達到影響選情的目的，與俄羅斯在2017年干預法國大選的手段如出一轍。

另一方面，據傳洩露杭特‧白登(Hunter Biden)筆電電郵的電腦維修店老闆，14日接受媒體訪問時說，「無法百分之百確定」當初把筆電送到店裡維修的是否為杭特‧白登。

早在今年1月間，紐約時報報導便指出，烏克蘭天然氣公司Burisma電腦遭到俄羅斯軍事情報局(GRU)旗下網軍組織入侵，這個組織就是2016年駭入民主黨全國委員會(Democratic National Committee)的幕後黑手。

紐時14日晚間報導指出，今年9月間，美國情報單位情資分析專家接獲了解Burisma遭駭事件內情的消息人士通報指出，俄羅斯將利用得手資料製造「十月驚奇」。

情報專家研判，俄羅斯將利用駭客取得的Burisma檔案，加上另外捏造的資料，混合搭配之後用來攻擊民主黨總統候選人白登；2017年法國大選前夕，俄羅斯網軍就已經用過這招，把真假電郵混在一起，大量散布於網路，影響選情。

紐約郵報(New York Post)14日刊登報導，白登在副總統任內經由次子杭特‧白登(Hunter Biden)介紹，認識烏克蘭天然氣公司Burisma董事會顧問波茲哈爾斯基(Vadym Pozharsky)，事隔八個月後，白登向烏克蘭政府施壓，要求烏國開除正在調查Burisma的檢察總長碩金(Viktor Shokin)。對於紐約郵報報導，白登選舉團隊鄭重否認。

臉書、推特均以紐約郵報報導無法獲得證實為由，禁止分享報導聯結。

紐約郵報報導指稱，杭特‧白登筆記型電腦送修，才讓電郵資料曝光，維修店負責人除了通報聯邦調查局(FBI)也將硬碟另行備份存檔。維修店負責人後來存檔資料給前任紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的律師卡斯特洛(Robert Costello)。朱利安尼則於11日將資料提供給紐約郵報。

紐約郵報報導中並未公布德拉瓦州威明頓(Wilmington)電腦維修店負責人姓名，「商業內幕」(Business Insider)新聞網站則指出，負責人艾薩克(John Paul Mac Isaac)是死忠川粉，也是陰謀論支持者，但對於紐約郵報報導的事件發生時間順序，艾薩克則說並不記得。

艾薩克14日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，因為自己視力有問題，「無法百分之百確定」當初把故障筆電送到電裡維修的人，是否就是杭特‧白登。

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