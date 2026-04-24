春假期間，學校帶著十四位八年級學生去台灣遊玩。 在舊金山 轉機後，經過十四個小時的飛行，我們到達了台北桃園機場。坐在我旁邊的同學Zack生病了，他一直咳嗽，傳染了我，所以整個行程我都在生病，但還是玩得很開心。 我們下飛機後坐火車到高雄，在飯店放好行李就馬上出門逛夜市，我吃了草莓糖葫蘆和炸雞塊，我覺得非常好吃。隔天我們被分配到寄宿家庭，我的寄宿家庭有兩個孩子，哥哥Harris幫助同學XuBi，妹妹Tania幫助我。在寄宿家庭，加上他們的爸爸媽媽，我們六個人一起生活了六天。我的寄宿家庭成員都不會說英文，我和XuBi只能說很少的中文，所以我們經常用Google翻譯來交流。 我們參觀了屏東縣私立美和高中，那是Tania的學校，我們一起上了中文課、英文課和數學課。英文課我幫助了很多台灣學生完成作業，我覺得那些作業很容易。但是，中文課就不一樣，他們讀了很多文章我都沒有聽懂，因為Tania不會說英文，她也沒辦法幫我。 在台灣時，我的朋友Gabbie過了的她十四歲生日。生日那天，我的寄宿家庭帶著我、Gabbie，還有我們的好朋友Lia去鼎泰豐為Gabbie慶生。我們吃了小籠包、麵條、酸辣湯、炒飯。食物的味道和美國的鼎泰豐不太一樣，我覺得美國鼎泰豐更好吃。不過，後來我們還吃了冰淇淋，台灣的冰淇淋比美國的好吃。 回美國前，我們到台北住了兩個晚上。我們去了台北一零一，從上面看到了整個台北市，真是太美了！我們還去了西門町，在那裡的便所主題餐廳吃了晚飯。我吃了烤馬鈴薯條，但是馬鈴薯是裝在一個便所形狀的碗裡。薯條的味道和我吃過的一樣，但是感覺不一樣，這是一段非常有趣的體驗。 台灣之旅，我和朋友玩得很開心，也學到了很多知識。