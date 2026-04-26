我有很多興趣：玩遊戲、畫畫、運動等等。我喜歡畫畫，我畫了一朵花、麵包、太陽、雲等等各式各樣美麗的圖案。

旅行也是我的興趣之一，因為我喜歡去新地方、吃新食物。我去過中國、加拿大 和美國，我想去英國和回中國。

我愛玩遊戲，我最喜歡玩「羅布樂思」，英文是Roblox，我還玩過HarryPotter和Minecraft；除了電玩，我也玩紙牌遊戲，我最喜歡uno跟Connect4。

運動是我的興趣，我喜歡籃球、足球、網球、羽毛球和排球，要我選最喜歡的一項，我會選排球。

我喜歡看東西，所以逛街、逛超市也是我的興趣。我會買衣服、零食，也會幫爸爸購物。

我有很多興趣，但是這幾個興趣是我最喜歡的，做自己喜歡的事讓我很快樂。

吳詠雯（紐約，人力中心中文學校）

我的興趣是繪畫。繪畫是一件非常有趣的事，當你拿起畫筆，眼前的白紙就像一個新世界，你可以發揮自己的想像力。

無論是風景、動物，還是畫自已喜歡的卡通人物，都能讓我感到快樂。繪畫的時候，你不需要擔心別人的評價，也不需要趕時間，只要享受創作的過程。

畫畫時，我常常會忘記時間，因為我完全沉浸在自己的世界裡。繪畫還有很大的教育意義。透過繪畫，孩子可以學會觀察、培養細心和耐心。繪畫時可以自由發揮，例如：房子、花草等，也可以畫自己的想像，例如魔法世界、外星人或卡通人物。

畫畫的材料也很多，你可以用鉛筆、水彩、油畫棒，甚至使用電腦畫畫。不同的材料可以畫出不同的效果，讓作品更加豐富和有趣。通過繪畫，你可以記錄生活，創造完全屬於自己