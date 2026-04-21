有一種善舉，是默默無聞的。它不張揚，卻能給人一種持久的溫暖；它似乎很少見，卻又無處不在。我在兩件小事中就找到了它。

去年夏天的某個下午，我漫無目的在王府井閒逛，信步踱進了一家文具店。兩個十二三歲的少年站在擺滿螢光筆的架子旁，一邊嘻笑一邊試用不同的筆，不一會兒，小桌子上就擺了五六支打開了筆帽的筆，他們忽然地轉身走到了別的貨架。

不遠處的店員看見以後沒有抱怨，只是默默地走到螢光筆的架旁，把那幾支筆的蓋子蓋上，物歸原處。

過了一陣子，那兩個男孩回到了螢光筆的架旁再次試筆。他們注意到了一排排整齊的螢光筆，回頭看了看店員，不好意思地道了歉。

另一件事發生在我的學校。高中的老師們會給成績好的準畢業學生提供一個特殊的機會—當老師的助手，幫老師批改簡單的作業和考卷。兩年前，我的西班牙文考卷就是被那位學長評的分。當我做錯了題，他不僅會在紙上用紅筆標出來，還會在空白處解釋為什麼我的答案不合適，寫下兩三個不同的正確答案供我參考。如果我的成績很好，他就會畫個笑臉或寫一句祝賀的話。在他也不知道答案時，他寫道：我感覺你的答案肯定不對，但不知道怎麼改。問問老師吧！

老師們對助手的標準通常不是非常高，只要分數判對就足夠了。但這位學長明顯花了更多的時間和精力，能看出他是真心想幫我們。

現在，我成為了老師的助手。在批改作業時，他以前的評語會時常出現在腦海中，不知不覺地，我也把他的認真態度繼承了下來。

這兩件小事表面上不是一回事兒，但它們有一個共同之處，就是默默的善舉留下的淡淡餘溫。記得古詩中的一句「潤物細無聲」，這春風春雨滋潤的是人與人之間的冷漠，傳遞的是關愛和溫情。