豔陽高照，微風吹拂。田野裡的油菜花一起開放，一片金黃，美極了。一群蜜蜂在花叢中飛來飛去，忙碌地採花蜜。兩隻蟋蟀在菜花地裡為爭一小塊美食展開了大搏鬥，幾個回合下來，大個子蟋蟀終於打敗了小個子蟋蟀。大個子蟋蟀津津有味地吃完美食，看了一眼一隻離他最近的蜜蜂，說：「剛才的事情你看到了吧，為了生存就要毫不留情！」

蜜蜂對蟋蟀說：「為了一小塊美食你就和同伴大打出手，你太自私了！」

蟋蟀聽了蜜蜂的話，冷冷地說：「你工蜂是蜜蜂中的苦力，專門幹苦活累活，生命最長也只有兩三個月。你有什麼資格教訓我？」

蜜蜂說：「我們工蜂的工作確實很累，生命也確實只有短短兩三個月。我們除了採集花蜜，還要哺飼蜂王和幼蟲、建造蜂房、清潔家園、執勤守衛。我覺得生活在大家庭裡就應該勤奮工作，默默奉獻，直到生命最後一刻。」蟋蟀說：「你們工蜂一生都在為集體拚命勞動，但是蜂王和雄蜂卻在家中舒舒服服享受你們的勞動成果，這太不公平了啊！」

蜜蜂說：「蜂王和雄蜂也有他們的重要任務，我們分工不同，都在努力發揮著各自的本領，同時盡情享受著工作和生活的樂趣。我們格外熱愛集體，因為我們知道一旦脫離集體，就一事無成，隨時都會丟掉生命。我們知道集體生活不能爾虞我詐、勾心鬥角。」

蟋蟀說：「你太苦太累太吃虧了，卻還滿不在乎，真是既可憐又可悲！」蜜蜂對蟋蟀說：「我們蜜蜂大家庭有成千上萬成員組成，只有相互理解，精誠團結，才能生活得幸福、和諧。我作為這個團結和諧集體的一員，絲毫沒有感到可憐和可悲，我感到十分自豪和驕傲！你蟋蟀非但不講團結協作，還為一點私利就窩裡鬥。你心胸狹窄，自私自利，才是既可憐又可悲啊！」如果沒有寬廣的胸懷和無私奉獻精神，就不可能有和諧的集體。