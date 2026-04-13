在我很小很小的時候，父母喜歡帶我去印尼 度假。因為我的父母是在印尼出生的，那是他們的家鄉。我長大後就很少去了，所以，最後在印尼的那次全家旅行至今仍讓我念念不忘。

那是一個夏天，雖然很熱，但印尼有那麼多甘甜解渴的熱帶水果，如香蕉、芒果、榴槤等等，蜜甜綿軟，入口即化，是灣區 品嘗不到的新鮮口味，即使天氣熱一點，也沒什麼大不了的。

印尼也有很多大購物中心。一天，父母帶我步行到附近的購物中心，我和我媽媽特別開心，因為我倆都喜歡購物，東走走，西逛逛，看看這、試試那，不亦樂乎。但我爸爸卻不喜歡，他跟在我們後面煩透了，要知道，他可是一個不喜歡購買不需要的東西的人。不過，我和媽媽也有自制力，不會買任何奢侈品，只買了一些紀念品和衣服。

從商場出來後，我們去了一個非常著名的猴子動物園。這裡的猴子唧唧喳喳的，亂蹦亂跳有點嚇人，但看牠們抓耳撓腮的樣子像孫悟空，也很有趣！

我們一家三口都熱愛大自然，在猴子動物園逛累了，我們決定去海灘。爸爸很喜歡在沙灘上走，但逛街時興頭十足的媽媽卻開始走不動了。於是，我們去了一家有名的飯店吃晚飯，品嘗一頓美食後，結束這愉快又難忘的一天。