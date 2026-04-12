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我的醫生

張彩韻（紐約，慈濟人文學校）
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我最喜歡的醫生，是我的牙醫張醫生。他戴著一副深藍色的眼鏡，看起來很帥，身高大約五英尺十一英寸，不算非常高，但是在我心中他非常高大。 身為牙醫，他最喜歡做的事情就是幫助病人解決牙齒問題。他常常說，牙齒健康的人笑起來會更有自信。 他工作認真又細心，總是輕輕地幫病人治療，盡量不讓病人感到疼痛。在拔牙前，他一定會先慢慢說明，告訴你接下來會發生什麼事情，讓你做好心理準備。 雖然工作很忙，但是他對每一位病人都很有耐心，從來都不會急躁。有一次我去洗牙，因為我很不喜歡薄荷口味的牙膏，所以張醫生就讓我自己選擇喜歡的口味。最後，我選了櫻桃口味，而這次的體驗讓我覺得看牙齒也可以是一件開心的事情。 他非常注重診所的清潔與衛生，總是確保所有器材都很乾淨。他還會提醒大家要每天刷牙、用牙線，才能保護牙齒。當他跟病人說話時，他的聲音總是很溫柔又平靜，讓人感覺到很安心。 但是，這些都不是我最喜歡我的醫生的原因，我最喜歡張醫生的原因，是因為他是我最愛的爸爸，也是我心中覺得最厲害的一位醫生。   賴姵霖（紐約，慈濟人文學校） 我今天要跟大家分享的是我的牙醫方醫生，我聽媽媽說，牙醫的方醫生跟當年接生我的方醫生是雙胞胎兄弟，他們兩個長得一模一樣！ 當年我還在媽媽肚子裡的時候，姊姊都陪媽媽一起去診所產檢，有一天婦產科的方醫生幫媽媽做完檢查後，看到當時快要四歲的姊姊，方醫生就問媽媽說，你女兒有看牙醫嗎？媽媽回答，在台灣有，在美國還沒有，於是婦產科的方醫生就拿了一張他弟弟的名片給媽媽，告訴媽媽有機會可以去看看。 等我出生之後，我就跟姊姊一起去看牙醫，方醫生人很好，雖然他都戴著口罩，但是可以感覺他總是笑咪咪的。他的技術很好，看牙齒都不會痛，所以我跟姊姊都不害怕看牙醫。 診所裡設備很完善，躺著等候的時間，可以選自己喜歡的卡通影片，離開的時候還有禮物可以拿。他告訴我們少吃糖果、每天好好刷牙，保護自己的牙齒，就能健康長大。

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