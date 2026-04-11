我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

櫻花季

李莎（紐約，人力中心中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我特別喜歡粉紅色，而櫻花有白色也有粉紅色，所以想起了櫻花就很開心！ 記得第一次看到櫻花的時候是四歲，記憶已經不太清楚了，後來在華盛頓特區又看到了兩種顏色的櫻花，好幾次櫻花在我的夢裡出現，紛紛落下，白色的像雪花，粉紅色的又像漂亮的冰淇淋或奶油。去年我去羅斯福島也看到了櫻花，它們像萬花筒一樣千變萬化！ 櫻花季節又來了，我想再去好好地看看櫻花，讓我重新回到兒時的夢裡，就像愛麗絲夢遊仙境一樣開心。 陳傑遜（紐約，人力中心中文學校）櫻花是春天的花，顏色有粉紅色和白色，非常好看。 每年春天，櫻花會在樹上開滿，看起來就像一片粉色的雲。櫻花的花香很輕很好聞，走近它們時，空氣中有一種甜甜的味道，讓人覺得很舒服。 很多人都喜歡去公園看櫻花，有的人還會帶著相機，拍下美麗的照片，記錄下這短暫的時刻。櫻花開的時間不長，通常只會開幾天，然後花瓣就會掉下來。風一吹，花瓣像小雪一樣慢慢飄落下來，地上鋪滿了花瓣，像是大自然送給我們的禮物。 雖然櫻花花期很短，但它給人帶來的快樂和美麗，會留在心裡很久。每年春天，我都會期待看到櫻花，因為它們讓我覺得很開心，也讓我明白了美麗是短暫的，所以我們要珍惜每一個美好的瞬間。櫻花開花的景象就像是春天的禮物，雖然時間很短，但它帶來的回憶，會一直陪伴我們。

上一則

舊金山的鄧金斯大蟹

延伸閱讀

熟悉的陌生人

熟悉的陌生人
櫻花意象

櫻花意象
九十八朵曇花

九十八朵曇花
花季來了 玉蘭達盛花期 中央公園櫻花仍待放

花季來了 玉蘭達盛花期 中央公園櫻花仍待放

熱門新聞

桂花樹情結

2026-04-07 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16
（圖／123RF）

九重葛 嫣紅堪比驕陽豔

2026-04-06 02:00

郵輪上的眾生相

2026-04-04 02:00
（圖／可樂王）

公主假期

2026-04-04 01:15
這是黃才根大師用「兩篤三燜，三次補油」的方法烹飪紅燒鮰魚；左邊是他的食雕作品。（圖／黃才根攝影）

鮰魚交響曲

2026-04-05 02:00

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥