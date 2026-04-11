我特別喜歡粉紅色，而櫻花有白色也有粉紅色，所以想起了櫻花就很開心！ 記得第一次看到櫻花的時候是四歲，記憶已經不太清楚了，後來在華盛頓特區又看到了兩種顏色的櫻花，好幾次櫻花在我的夢裡出現，紛紛落下，白色的像雪花，粉紅色的又像漂亮的冰淇淋或奶油。去年我去羅斯福島也看到了櫻花，它們像萬花筒一樣千變萬化！ 櫻花季節又來了，我想再去好好地看看櫻花，讓我重新回到兒時的夢裡，就像愛麗絲夢遊仙境一樣開心。 陳傑遜（紐約，人力中心中文學校）櫻花是春天的花，顏色有粉紅色和白色，非常好看。 每年春天，櫻花會在樹上開滿，看起來就像一片粉色的雲。櫻花的花香很輕很好聞，走近它們時，空氣中有一種甜甜的味道，讓人覺得很舒服。 很多人都喜歡去公園看櫻花，有的人還會帶著相機，拍下美麗的照片，記錄下這短暫的時刻。櫻花開的時間不長，通常只會開幾天，然後花瓣就會掉下來。風一吹，花瓣像小雪一樣慢慢飄落下來，地上鋪滿了花瓣，像是大自然送給我們的禮物。 雖然櫻花花期很短，但它給人帶來的快樂和美麗，會留在心裡很久。每年春天，我都會期待看到櫻花，因為它們讓我覺得很開心，也讓我明白了美麗是短暫的，所以我們要珍惜每一個美好的瞬間。櫻花開花的景象就像是春天的禮物，雖然時間很短，但它帶來的回憶，會一直陪伴我們。