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我的醫生

潘毅安（紐約慈濟人文學校）
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我的醫生超級棒，她是Dr. Yan，她也是我的弟弟的醫生。 我的醫生是我來到這個世界上的第一位醫生。每一年，我的醫生都會幫我看看我有沒有長高和長大。每次在我不舒服的時候，只要給她看一下，我就會感覺好一點。如果我有生病，我的醫生也會幫我打針跟給藥。 我還有另一位醫生，也是我最常見到的醫生，那就是我的媽咪！ 媽媽的手就像溫度計一樣，只要摸摸我的額頭就知道我有沒有發燒。頭痛的時候，媽媽會幫揉一揉，我的頭就不痛了。我的媽媽也會在我破皮的時候幫我擦藥膏、貼上OK繃。 每次我不舒服的時候，我的媽媽就是我最相信的醫生，她都知道要吃哪種藥或要擦什麼藥膏。我的媽媽就是我最棒的醫生！李喬因（紐約慈濟人文學校）我很怕看醫生，因為每年都要打流感疫苗，每次看到那支長長的針，我的心就跳得好快。醫生都會笑著說：「一下就好喔！」可是我還是覺得很可怕。打下去的時候真的好痛，打完手還會酸酸的，連碰一下都不舒服。 除了打針，我也很怕看牙醫。躺在椅子上，那台機器一直發出「滋滋滋」的聲音，好像小怪獸在叫，聽了讓人好緊張。醫生在我嘴巴裡動來動去，我只能張大嘴巴，心裡一直想著：「拜託快結束！」 雖然我很害怕，可是媽媽說，看醫生是為了讓身體變健康，所以我現在學會在打針前深呼吸，告訴自己要勇敢一點。也許等我再長大一點，我就能像媽媽一樣，常常去捐血，幫助更多需要幫助的人。 所以我要告訴自己，醫生是為了幫助我，不讓我生病，所以我要相信他，我一定可以勇敢戰勝恐懼！

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