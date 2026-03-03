我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

我唯一的弟弟

吳敬賢（加州）
五歲那年，我還是個獨生子。生活很美好，直到有一天，我和爸爸坐在候診室裡，我以為那只是一次普通的檢查，卻等了彷彿永無止境。就在那時，媽媽走了進來，懷裡抱著一個東西，你也可以說，是另一個生命。父母叫他Arvin，而我叫他弟弟。

一開始，我很開心，我以為他會陪我玩，八年後，現實卻變成了我和我那個惱人、討厭、固執的小弟弟。每當我正安安靜靜地做功課，他總會突然不知道從哪冒出來，只為了跟我聊他最近迷上的遊戲。他玩完遊戲後，還會在現實生活中模仿角色，把自己搞得很滑稽。

有一次，我們兩個在商場裡走著，他突然開始用一種很奇怪的方式走路——就像他遊戲裡的怪物一樣。他自己玩得不亦樂乎，卻完全沒意識到他其實是在眾人面前讓我丟臉。

即使他有時候像是惡魔的化身，弟弟還是有值得珍惜的地方。有時候我們會一起玩電玩或玩具，我們都能真心地享受其中的樂趣。當我心情低落時，他總會用他自己的方式安慰我。有時候角色互換，反而是我在逗他，但我通常會在事後感到愧疚，因為他從來不生氣，他只是想陪在我身邊。

就像精靈會說的：「你有三個願望」，我也有三個願望，不是為了我自己，而是為了弟弟。

我的第一個願望，是希望他將來能夠成功，即使他有些古怪的行為。第二個願望，是希望他能交到更多朋友，能像我一樣理解他。第三個願望，是希望他能繼續做自己——一個關心他人、在別人低落時願意伸出援手的人。

總的來說，即使是個「惡魔」，也可能是值得同情、值得珍惜的存在。

到最後，不管我許了什麼願望，我都必須面對事實：他是我的弟弟。這代表我必須和他一起學習、一起成長，並希望能一起走向成功。

除了父母之外，他是我生命中最親近的人之一。

嶺大電訪：港僅26%父母願助子女買樓 67%盼港府多資助

孩子拒學可能不是叛逆 精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

移民專頁／填寫簽證申請表 必須如實提供資料

化身母雞 議員、參選人陪同拜廟 蔣萬安細數政績：祈求國泰民安

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

