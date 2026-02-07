中國的春節 是在每年農曆的正月初一。這一天，大家會聚在一起慶祝新年的到來。 除夕夜，我和家人會一起吃年夜飯，桌上有餃子 、年糕，還有好多好吃的菜。 關於春節，還有一個有趣的傳說——很久以前，有一隻怪獸叫「年」，牠會嚇人、吃東西。人們發現「年」怕紅色、怕響聲，於是大家穿紅衣服、貼紅春聯、放鞭炮，果然把年獸嚇跑啦！ 春節的煙花也特別漂亮，五彩繽紛的，讓夜空變得亮晶晶。在學校，我們會舞龍舞獅；在家裡，我會和家人團聚。如果有遠方的親人不能回家來，我們還會在屋頂掛燈籠，表達對他們的思念。 春節時，家裡會有很多親戚朋友來做客，我們還會拍全家福留念。大家都會穿新衣服，貼春聯、窗花和福字，希望把霉運趕走，讓幸福和好運來到家裡。春節熱鬧又開心，我喜歡春節！ Keyla（紐約，聖麥可天主教學校）今年的中國春節是在二月十七日。對中國人來說，春節有特別重要的意義；對我來說，這也是一年新的開始，可以重新開始一些事情。 春節是中國最重要的傳統節日。我在一所中英雙語學校讀書，今年會和同學們一起慶祝春節。我特別期待春節的到來，也希望自己能多學一些中文，這樣就可以用中文和同學們交流了。 今年的春節，我打算在家裡吃中餐來慶祝。在學校，我們有很多有趣的活動：全班同學會表演春節聯歡晚會，還有舞龍舞獅。我還參加了中國民族舞表演，好緊張又好興奮！ 我覺得春節真是一個熱鬧又開心的節日。我很期待它的到來！