最近，我讀了一個溫暖的故事叫《我是你的眼睛》，講的是一個小女孩和她奶奶相依為命的故事。 自從父母離開後，小女孩就和奶奶一起生活，奶奶成了唯一照顧她的人。但奶奶眼睛看不見，所以不只是奶奶照顧她，她也學著照顧奶奶——比如她們互相幫忙洗澡、一起洗碗、洗衣服……她們誰也離不開誰。 這個故事讓我明白，我們要感激自己擁有一個溫暖的家：每天有媽媽做好的晚飯，有乾淨整潔的衣服穿，還有家人時時刻刻的陪伴。我們應該好好珍惜這一切，因為還有很多孩子沒有爸爸媽媽陪在身邊。 我想告訴我的家人：我愛你們，希望永遠和你們在一起。 陳俊豪（紐約人力中心中文學校）我們常常以為，力量只屬於強者，弱小等同於無用，直到我讀到了《獅子和老鼠》這個故事。 這個故事講的是，一天，一隻獅子在森林裡睡午覺。突然，一隻老鼠從森林裡跑出來，不小心踩到了獅子的尾巴，把他吵醒了。獅子生氣地抓住了小老鼠，老鼠害怕地說：「請讓我走吧，也許有一天我能幫到您。」獅子覺得他這麽小，不可能幫得上忙，但還是笑笑，這麽pan class="process-text-cancel">這麼走了。 過了幾天，獅子不小心踩中了獵人的網，被緊緊困住了。老鼠從附近聽到了他的喊聲，快速地跑過來，用牙齒把網上的繩子一根根咬斷。獅子終於得救了。 這個故事讓我明白：我們不能因為他人的外表而小看他人，就像小老鼠，雖然個子小，卻在關鍵時刻救了強大的獅子。所以，我們要學會尊重每一個人，不要以貌取人。