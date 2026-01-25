我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

故事讀後感

陳姝嫻（紐約人力中心中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

最近，我讀了一個溫暖的故事叫《我是你的眼睛》，講的是一個小女孩和她奶奶相依為命的故事。 自從父母離開後，小女孩就和奶奶一起生活，奶奶成了唯一照顧她的人。但奶奶眼睛看不見，所以不只是奶奶照顧她，她也學著照顧奶奶——比如她們互相幫忙洗澡、一起洗碗、洗衣服……她們誰也離不開誰。 這個故事讓我明白，我們要感激自己擁有一個溫暖的家：每天有媽媽做好的晚飯，有乾淨整潔的衣服穿，還有家人時時刻刻的陪伴。我們應該好好珍惜這一切，因為還有很多孩子沒有爸爸媽媽陪在身邊。 我想告訴我的家人：我愛你們，希望永遠和你們在一起。 陳俊豪（紐約人力中心中文學校）我們常常以為，力量只屬於強者，弱小等同於無用，直到我讀到了《獅子和老鼠》這個故事。 這個故事講的是，一天，一隻獅子在森林裡睡午覺。突然，一隻老鼠從森林裡跑出來，不小心踩到了獅子的尾巴，把他吵醒了。獅子生氣地抓住了小老鼠，老鼠害怕地說：「請讓我走吧，也許有一天我能幫到您。」獅子覺得他這麽小，不可能幫得上忙，但還是笑笑，這麽pan class="process-text-cancel">這麼走了。 過了幾天，獅子不小心踩中了獵人的網，被緊緊困住了。老鼠從附近聽到了他的喊聲，快速地跑過來，用牙齒把網上的繩子一根根咬斷。獅子終於得救了。 這個故事讓我明白：我們不能因為他人的外表而小看他人，就像小老鼠，雖然個子小，卻在關鍵時刻救了強大的獅子。所以，我們要學會尊重每一個人，不要以貌取人。

上一則

潘文淵獎得主…旺宏老董吳敏求 產業智慧製造關鍵推手

延伸閱讀

人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班

人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班
1月22星座運勢 獅子拓展人脈 水瓶求職運佳

1月22星座運勢 獅子拓展人脈 水瓶求職運佳
十二生肖

十二生肖
全美中文學校聯合總會「歌唱影片賽」 圓滿落幕

全美中文學校聯合總會「歌唱影片賽」 圓滿落幕

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45
（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00
（圖／想樂）

豔豔的故事(下)

2026-01-18 01:00

一位英才的殞落

2026-01-17 01:00

開飯時間

2026-01-18 01:00

糗事三連發

2026-01-19 01:00

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相