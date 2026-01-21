雖然這是一個不太冷的冬天，常駐蘇菲奶奶家後院的土撥鼠和花栗鼠，還是按照自己的生物鐘到地下冬眠去了。只有一隻大兔子，不時在院子裡出沒，他的名字叫羅賓，棕黑交織的皮毛亮閃閃，這說明牠食物充足，身體健康，估計也是一隻快樂的大兔子。兔子是恆溫動物，通過在地下築巢、儲存脂肪和長出厚密的毛，以此度過寒冬。他又是夜行性動物，七成以上的活動都是集中在夜間。今天的故事就發生在一個夜晚。

這天，北美驟然降溫，鵝毛大雪剎那間覆蓋了天地萬物。房頂堆積了厚厚的雪，樹梢被積雪壓彎，低低地垂下，光禿禿的樹枝也裹上厚厚的雪，像穿上白色的衣褲。喜歡大雪的人哈哈笑：「哈哈，白色聖誕！」不喜歡的人皺起眉頭：「真糟糕，出行受阻呀。」

羅賓同意後一種意見，因為他的出行的確受阻了。地表凍土比往日更厚，洞口變小，以他的胖身軀要擠出去，著實花了一點功夫。俗話說「狡兔三窟」，羅賓真的有三個洞口，他一一試過，才從最靠近蘇菲奶奶家房子的那個洞鑽出去。那是凌晨兩點鐘，羅賓剛蹦了兩下—唰！燈亮了！為什麼？羅賓嚇了一跳，原來屋簷下裝了一盞感應燈，在黑夜裡，一旦感應到動靜，燈就會亮。

話說羅賓在大地冰封的情況下也要出行，當然是因為肚子餓。他儲藏的乾草、乾果和根莖，都已經吃光了。羅賓環顧四周，這才看清，面前有一道新修的鐵絲網籬笆。看來是羅賓和其他動物偷吃的事被蘇菲奶奶發現並採取了措施。

羅賓沿著籬笆查看，他善於跳躍，也許可以找到漏洞鑽進去？籬笆另一邊是蘇菲奶奶精心打造的花園，春夏秋三季，羅賓都曾在那裡大快朵頤，草莓、菠菜……無論蘇菲奶奶種什麼，羅賓都自動去分一杯羹。草莓和菠菜越冬期間，儲蓄了防凍物質的根莖更肥美。可是現在，籬笆沒有破綻，羅賓連連碰壁，無奈只好離開籬笆，去找一些樹皮、草根充飢。這些食物雖然堅硬，卻富含纖維和能量。

來到一棵高山杜鵑下，羅賓不抱希望地刨了幾下，雪下面竟然出現了幾根胡蘿蔔！他高興極了。一定是蘇菲奶奶為他準備的，也許是為鹿準備的？不管怎麼樣，羅賓感謝善良的蘇菲奶奶，他告訴自己，我不是膽小，我是警覺。我以後也不要去破壞籬笆，不要打擾蘇菲奶奶。

今晚羅賓學到：人和動物要共存，必須找到方法。