我喜歡跑步，我在家附近的公園跑、在小區的人行道上跑，最近在聖地牙哥 旅遊時，我還在海灘上跑，那段跑步經歷非常有趣難忘。 我們住在離聖地牙哥海灘走路只需三分鐘的房子裡，所以每天早上我們都會去海灘跑步。 那天我們沿著海邊跑，我看見像雲一樣的白浪一下一下地沖刷著沙子，我聽見一聲一聲的海浪聲響拍擊著海灘，我聞到一陣一陣海鹽的鹹味隨風飄來，這一切都和我平時在家跑步的感覺不一樣。我一路跑著，一路收穫著獨特的體驗。 跑著跑著，我看見一塊立在海灘上的路牌，上面寫著「Ocean Front Street」，我跑過這條街，遇到一位帶著耳機在滑直排輪的女孩、一位邊騎車邊遛狗的人、一群騎車晨練的人們，還有許多像我一樣跑步的人。 一路跑著，我看見了一座救生塔台，上面寫著大大的數字「十九」。這時，身後傳來了媽媽的聲音：「嗨！多多，跑快一點，追上爸爸，告訴他往回跑！」 於是，弟弟飛快地追上爸爸，他們一起往回跑。爸爸問媽媽：「為什麼往回跑？不是要跑到十八號救生塔台嗎？」媽媽說，她剛查了手機上的跑步路線，並沒有十八號救生塔台，所以我們就決定往回跑。 回程的路上，照樣有許多新收穫。媽媽指著路牌上的街名，問我是否發現什麽規律。我正跑在Niantic街牌附近，接著遇見了以字母 O開頭的街名。我說：「這些街名是不是按阿拉伯字母排列的？」媽媽答道：「對！」 果然，接下來看見的是「Peripole Street」，符合字母的排列順序，最後我們跑到了住處，此處的街名是「Zanzibar」。這是此次跑步又一個有趣的發現。 在聖地牙哥海灘跑步的所見真的大不同，不同的地方、不同的風景、不同的路人，而始終不變的是那個跑步獲得不同體驗的我。我喜歡跑步，我更愛一路上的所見所聞。