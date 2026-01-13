紐約地鐵
在紐約，搭地鐵是每個紐約人生活中不可缺少的一部分。每天早上，大批人群順著樓梯往下走，有的人還半睡半醒，有的人已經精神十足。地鐵站裡充滿回聲：腳步聲、廣播聲，還有列車轟隆隆駛來的聲音，讓整座城市從清晨的黑暗中慢慢醒來。 有時候，地鐵站裡特別擁擠，我只能隨著人群一點點往前移動。車廂裡總能看到一些大聲聊天的青少年，他們討論最新的流行趨勢、學校的八卦，或者無意義但超級吵的梗。 地鐵站裡還有許多街頭音樂家。有人彈鋼琴，讓人一聽就心情放鬆；有人吹長笛，聲音清亮得像從空氣中飄下來；有人敲著鼓，讓整個平台都跟著震動；還有的人拿著我從沒見過的奇怪樂器，演奏著陌生卻迷人的旋律。這些音樂讓匆忙的地鐵站變得更有色彩，也讓我的等車時間不再無聊。 當然，也有不太順利的時候。有一次我走錯入口，結果上了不該搭的快車，愈坐愈不對勁，只好連忙下車重新換線。還有幾次列車突然停住，車廂裡一片安靜，人們一起嘆氣。我雖然很無奈，卻也慢慢學會了在混亂和噪音中保持耐心。 現在，我已經知道怎麼看路線圖、在哪一站換車，也學會了在人山人海裡找到自己的方向。紐約的地鐵讓我明白，生活不會一直順利，但只要繼續前進，總能到達自己想去的地方。
