所有人都有特長，可是每一個人的特長都不同，此外，許多人會有不只一項特長。那麼，我的特長是什麼呢？ 我認為我有兩項特長：我的口才很好，我也會畫畫。首先，我從初中到現在都是學校辯論隊的成員，也曾在學校演講。我非常喜歡辯論，它讓我成為了更好的演講者。當我不在辯論賽或練習賽中時，我比較放鬆，然而，我一旦決定要證明某個觀點或開始演講，就會充滿力量地表達自己，我認為那時的我是一個非常優秀的演講者。 其次，我認為我是一位不錯的藝術家。我從小就喜歡畫畫，畫畫對我來說是既有趣又重要的事情。現在，我覺得自己畫畫還不錯，這在我需要為某個項目畫畫，或只是想找點事做的時候都非常方便。 高聆靈（紐約，鳴遠中文學校）每個人都擁有屬於自己的特長，這些特長可以是上天賜予的禮物，也可以是通過經驗慢慢積累起來的。一個人的特長不管是什麼都會有它能發揮的地方，無論是職業還是愛好，要發揮自己的特長才知道自己有多厲害。 我的特長是我對語文的理解。語文對我來說很有力量，我能夠從字裡行間感受在別的地方感受不到的溫暖。我對文字很敏感，讀得快很準，能一下子就理解那段文字的含義。這個對我說有一半是天賦，有一半是經驗積累的。 這個特長在哪都很有用，例如在學校我能夠很快、很好地讀完課文，在外也能用這份特長溝通。 語文是我的特長，一個人的特長可以是照顧人，也可以是跳舞，重要的是怎麼用自己的特長來幫自己進步，能對社會有所貢獻。希望每個人都會找到自己的特長。