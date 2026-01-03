我的頻道

李一鳴（紐約，鳴遠中文學校）
所有人都有特長，可是每一個人的特長都不同，此外，許多人會有不只一項特長。那麼，我的特長是什麼呢？ 我認為我有兩項特長：我的口才很好，我也會畫畫。首先，我從初中到現在都是學校辯論隊的成員，也曾在學校演講。我非常喜歡辯論，它讓我成為了更好的演講者。當我不在辯論賽或練習賽中時，我比較放鬆，然而，我一旦決定要證明某個觀點或開始演講，就會充滿力量地表達自己，我認為那時的我是一個非常優秀的演講者。 其次，我認為我是一位不錯的藝術家。我從小就喜歡畫畫，畫畫對我來說是既有趣又重要的事情。現在，我覺得自己畫畫還不錯，這在我需要為某個項目畫畫，或只是想找點事做的時候都非常方便。 高聆靈（紐約，鳴遠中文學校）每個人都擁有屬於自己的特長，這些特長可以是上天賜予的禮物，也可以是通過經驗慢慢積累起來的。一個人的特長不管是什麼都會有它能發揮的地方，無論是職業還是愛好，要發揮自己的特長才知道自己有多厲害。 我的特長是我對語文的理解。語文對我來說很有力量，我能夠從字裡行間感受在別的地方感受不到的溫暖。我對文字很敏感，讀得快很準，能一下子就理解那段文字的含義。這個對我說有一半是天賦，有一半是經驗積累的。 這個特長在哪都很有用，例如在學校我能夠很快、很好地讀完課文，在外也能用這份特長溝通。 語文是我的特長，一個人的特長可以是照顧人，也可以是跳舞，重要的是怎麼用自己的特長來幫自己進步，能對社會有所貢獻。希望每個人都會找到自己的特長。

尊巴舞的力量

紐約2萬護理師通知醫院 最快12日大罷工…規模創紀錄

曼達尼上任後迎挑戰 前市長顧問：紐約人只給他1周拿出表現

紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會

紐約最大二手車行Major World 3000台高品質現車供應價格合理

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

