我的媽媽

林詩琪（紐約，鳴遠中文學校）
生活中有很多重要的人，對我來說，那個人就是我的媽媽。她每天都教我、照顧我、支持我，她讓我懂得什麼是努力、善良和不放棄。無論發生什麼事，我都可以依靠她。媽媽有很多優點，但我最欣賞的是她勤勞、關心別人、支持我，而且很有耐心，她在我的生活中非常重要。

首先，我的媽媽非常勤勞和關心我，她每天早起，送我去上學，她還會照顧家裡的一切事情，每天都會為我們做美味的飯菜。即使她很累，她也總是把我的需要放在第一。我生病的時候，她會照顧我；我不在家的時候，她會打電話、發信息來確認我的安全，她從不抱怨忙碌，反而總是對我微笑。無論發生什麼事，她都是我永遠可以依靠的人，她的辛苦和關心讓我每天都感受到她的愛。

我的媽媽也很支持我，她相信我，也相信我的決定。如果我想嘗試新事物，比如運動課程或者愛好，她總是鼓勵我去做。當我成功時，她和我一起慶祝，讓我感到很開心；當我失敗時，她提醒我只要盡力了就沒關係。即便我的夢想和她的不一樣，她也會支持我，她的支持讓我相信我可以做到任何事情。當我分享想法時，她總是認真聽我說，並會給我建議。她告訴我要勇敢，不要放棄，並從每一次經歷中學習，在她的鼓勵下，我有信心面對挑戰和成長。

我也很欣賞媽媽的耐心，她不容易生氣，就算在壓力很大的時候也是這樣。她總是耐心地聽我說話。她的耐心讓我明白要仔細思考，她的耐心讓我也想對別人更有耐心。她也耐心地教我做作業，不會怪我不理解，她總是鼓勵我提出問題和探索新想法。她也經常提醒我慢慢來，做事不要太快，她的耐心讓我感到安心和被尊重。

我的媽媽是一個特別的人，她勤勞、關心我、支持我，而且有耐心。我很感謝她為我做的每一件事，不管大事或小事。我希望自己將來也能像她一樣堅強、有愛心，我的媽媽是我的榜樣，也是我最大的支持者，我會永遠愛我的媽媽。

上一則

