一件難忘的事

張鈺淇（紐約，人中心中文學校）

在人的一生中，經歷的事情很多，在這些事情中，總有一件令你感動的事。我也一樣。在我的人生中，有一件事讓我很感動，這件事使我久久不能忘記。

那是春天的一天早上，我和奶奶去公園玩。我看到了路邊有一隻小鳥，牠躺在地上一動也不動，眼睛沒有神采，不時嘰嘰地叫，聲音無力，看上去很無助，真的很可憐。

我蹲下來，看了看小鳥，我心裡想：可能是在樹上的鳥窩裡不小心掉下來的。小鳥餓不餓呢？我剛好手上拿著熟的玉米棒子，就掰了一些玉米粒放在旁邊給牠吃。可是小鳥還是一動也不動，一口也沒有吃我給牠的玉米。我著急地想：這是怎麼回事呢？小鳥受傷了嗎？我要怎麼幫助牠呢？

突然，我看見不遠處垃圾桶的蓋子上有幾塊丟棄的紙板，就想出了一個辦法，我趕快跑過去，拿了一塊紙板過來，輕輕地把小鳥舀起來。我看到牠身上有個傷口在流血，看樣子牠很痛。我迅速用一張軟紙蓋住傷口，然後把小鳥帶回家。回家後，我和奶奶一起給小鳥塗上一些消炎止痛的藥，過沒幾天，小鳥慢慢地好起來了。我就放一些米粒和水在牠的身邊，牠開始吃米粒了，還不斷喝水。再過幾天，小鳥就在我身邊嘰嘰喳喳地叫，好像說謝謝我一樣。

看著小鳥這個樣子，我的心裡太高興了。我想，小鳥應該好了，我又把牠帶到公園放牠走。一天後，那隻小鳥又飛回來，在我家窗台上留下了一個小小的果子。

小鳥對我的回報真的令人很感動。現在我終於明白，付出總有回報、有收獲。就像我們學習一樣，只要肯努力，一定會有進步。我祝小鳥一生平安、快樂。

