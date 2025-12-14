冬天
冬天是我最喜歡的季節，因為我會做很多事情，而且冬天有我最喜歡的聖誕節。我喜歡冬天，因為我可以喝很多好喝的熱可可，我也喜歡下雪的感覺。每年冬天，我們會去台灣或日本，有時候也會去太浩湖滑雪。我在冬天最喜歡的節日是聖誕節，因為我喜歡爸爸媽媽送我和妹妹禮物。每一年，我會跟爸爸一起去買聖誕樹，然後把聖誕節的燈放到樹上，裝飾成又大又漂亮的聖誕樹。我從小就聽說聖誕公公會坐著馴鹿拉的雪橇飛來飛去，把禮物送到孩子的房間裡。孩子們則會在房裡放餅乾、牛奶給聖誕公公來吃。但如果你是一個很頑皮的孩子，聖誕公公就不會給你禮物。這些是我最喜歡冬天的原因。我愛聖誕節，我愛禮物，我愛冬天！ 周洋（加州，學園雙語學校） 我很愛冬天，因為冬天是一個很有趣的季節。冬天有聖誕節、有假期，我不必上學，還會收到很多禮物。有時候，我們全家會去很多好玩的地方。在聖誕夜，我可以很晚才上床。第二天，我會很早起床下樓去，我的媽媽會請外公外婆打開禮物。每一年我的聖誕禮物都很酷。在我的寒假，我會去知名網球選手納達爾成立的網球學院「納達爾學院」打網球。此外，放寒假時，我可以在家裡很輕鬆地休息，我會打電動遊戲、做一些好玩的東西、跟朋友到別的地方玩，也會跟我的爸爸和媽媽打網球。冬天是一個很好玩的季節，我可以做很多有趣的事，想很好玩的東西，也可以開很酷的禮物！
