現在已經是深秋了，每天的天氣變化很大，夜慢慢在變冷了。早上明明是冷颼颼的，中午卻很暖和，到了下午卻又冷起來了。我發現陽光不再像夏天那樣明亮，溫度也不像夏天那麼火辣，秋天的陽光暖洋洋的，很舒服。天空裡的雲多了起來，抬頭望向天空，發現好像天空沒有那麼高遠，那麼蔚藍了，反而多了一些灰色。

秋天到了，我家熱鬧后院中的鴿子、松鼠、蟬，和蜜蜂、蝴蝶都少了許多，除了偶爾看見松鼠，就再也見不到蜜蜂和蝴蝶，更別說要聽到吱吱高音的蟬聲了。每當我走到外面的大街上，總能看到滿地金黃、棕色和紅色的落葉到處都是。看到這些落葉，突然想起一句古詩：「離離原上草，一歲一枯榮」，是呀！其實很多東西都在慢慢改變。比如我從九年級升到了十年級，所有的同學和課程都變了。雖然我不再和以前的朋友在同一個班，但我也認識了一些新的朋友。就像每年季節的變換一樣，這些變化和新的環境讓我有點難過，同時也感受到很多驚喜，很多收穫。

除了這些變化之外，秋天還有一件讓我很開心的事情，那就是我的生日。我的生日就在秋天，為了慶祝生日，我們一家人會一起去餐館吃我最愛的火鍋。我們開心地一邊把火鍋食材放進冒著熱氣的鍋裡，一邊吃著美味可口的食物，還興高采烈地聊著天。我們有時聊以前發生的舊事，也會聊聊現在和對未來的打算。

秋天天氣雖然變涼了，但是這並不影響我和朋友們聚會。我常常和朋友們一起出去玩，因為天氣不冷也不熱，是出去玩耍的最好時節。老人和孩子都會去公園玩，老人坐在長椅上曬太陽，小孩子有的在玩樹葉，有的互相追逐嬉鬧，每個人的臉上都掛著開心的笑容。看著這些開心的人和五顏六色樹葉，這如此美麗的景色令我覺得，人生匆匆，一年一年很快就過去，我應該好好珍惜時間努力學習，也要開開心心過好每一天，讓生活過得又快樂又有意義。