一般大家想到的「天才」，是智商超標的數學、物理學家，或文采非凡的大作家，無論是創作能力或邏輯思考都比尋常人強，那就是我們對天才的了解。然而，在這種光環之下，天才也不是完美無瑕的，他們也會面對困難和挫折、遇到與平凡人一樣的尷尬。社會往往只看得到天才的成就，而忽略他們私底下的掙扎與無助。

張愛玲，一位才華洋溢的女作家，曾經在她的作品「天才夢」裡描寫當天才的痛苦。她自幼就對文字與藝術敏感，用獨特的風格吸引讀者。雖然她的文筆非常好，生活技能卻一塌糊塗。張愛玲在「天才夢」裡就曾提到她不會做家務、不懂如何與人相處，也缺乏生活常識。最有才華的人也有無能為力的一面。

張愛玲的文學天賦令人敬佩，但也讓人領悟到當天才的負面，就像張愛玲說的：「生命是一襲華美的袍，爬滿了蝨子。」或許天才就是如此。她的比喻提醒我們，即使外表光彩奪目也有瑕疵的內在。有些天才不會管理時間，有些天才一天到晚忘東忘西，有些天才經常犯基本錯誤。一般人在日常生活中做了蠢事後，有時也會幽默地說：我可真「天才」呀！

從這個觀點來說，我也是「天才」。我學業方面可算強，鉤織串珠手也巧，但我卻經常滿屋子找手機、走進房間裡忘記原始目的、把簡訊發錯人、衣服穿反一整天。我甚至還曾經買東西沒帶錢、出門忘記穿鞋子。朋友們也會開玩笑說我笨手笨腳的，連空氣都能絆我一腳。

自己的「天才」可以在日常生活中顯現出來，每件愚蠢的事都讓人生更有趣。這種認知不僅減輕生活中的壓力，也能將小錯誤化腐朽為神奇，變得幽默可愛。如果天才是這樣，那生命這一襲華美的袍上爬滿的不是蝨子，而是人們留下獨一無二的痕跡。透過理解天才的華麗與短處，我們都可以是「天才」。