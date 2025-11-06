我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

第一次賣餅乾

蘇思思（俄勒岡州，比佛頓國際學校）
「買餅乾，買餅乾，這裡有好吃的馬卡龍餅乾。」我小聲地對經過餅乾攤位的陌生人喊著。

我叫蘇思思，今年十一歲，這是我第一次賣餅乾，跟我的朋友衛欣一起。這是媽媽的主意，當她告訴我的時候，我覺得這件事會很有趣，我從來沒做過，我很興奮。

興奮過後，我就開始行動。首先，我需要找一個合夥人，我選擇了和我一樣喜歡烘焙的朋友衛欣；其次，我們需要一個團隊，兩位媽媽加進來了，有她們的加入，我們就放心了，因為我們還小，不太確信可以自己從頭到尾地把這件事做好。

於是，我們一起分工合作。我和衛欣一起商量要賣什麼？怎麼給餅乾定價？什麼時候開始做？我媽媽說她負責幫忙買材料，衛欣的媽媽說她會幫忙挖漂亮的冰淇淋球。

賣餅乾的前一天，我們一起在廚房裡忙了很久。我做了馬卡龍餅乾和檸檬水，衛欣做了冰淇淋和草莓蛋糕。

到了賣餅乾的那天，我很開心，也很期待。我們的餅乾攤擺在一家名叫Thinker Toys的玩具店門口。攤位剛擺好，就迎來了我們的第一個客人，她不是陌生人，而是我的朋友，但我還是有一點緊張。當陌生人來時，我就更緊張了。剛開始我有點怕跟陌生人講話，因為我不認識他們，也不知道他們的性格怎樣，如果我說錯了什麼，他們會有什麼樣的反應呢？我好怕讓他們生氣。

後來，我發現他們都很好。我跟他們講話的時候，不管我說什麼 ，他們都會耐心地聽我講，不會打斷我的話，並表示很有興趣。有時，他們還會鼓勵我們，說我們做的點心好吃，也很漂亮。聽了以後，我就不那麼害怕，輕鬆了很多，也有了自信和自豪！

那天，我們賣了好多點心給陌生人，我覺得他們買我們的食物，不只是他們想吃那些點心，而是我們說的話讓他們覺得有趣。

第一次賣餅乾的經歷，讓我學會了輕鬆地和陌生人講話。此外，我還學會怎麼像企業家那樣做事，也認識到要好好學數學，這樣才不會算錯帳。

媒人難當

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

星巴克公布「紅杯日」將於11月13日回歸 推出限定品項

給糖、布置、看鬼片…全美2/3成人會過萬聖節

「愉快動物餅」搬上大銀幕 盼打造日版玩具總動員

好市多這款人氣義大利餅乾冬季限時回歸 粉絲搶購呼聲再起

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

