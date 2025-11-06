「買餅乾，買餅乾，這裡有好吃的馬卡龍餅乾。」我小聲地對經過餅乾攤位的陌生人喊著。

我叫蘇思思，今年十一歲，這是我第一次賣餅乾，跟我的朋友衛欣一起。這是媽媽的主意，當她告訴我的時候，我覺得這件事會很有趣，我從來沒做過，我很興奮。

興奮過後，我就開始行動。首先，我需要找一個合夥人，我選擇了和我一樣喜歡烘焙的朋友衛欣；其次，我們需要一個團隊，兩位媽媽加進來了，有她們的加入，我們就放心了，因為我們還小，不太確信可以自己從頭到尾地把這件事做好。

於是，我們一起分工合作。我和衛欣一起商量要賣什麼？怎麼給餅乾定價？什麼時候開始做？我媽媽說她負責幫忙買材料，衛欣的媽媽說她會幫忙挖漂亮的冰淇淋球。

賣餅乾的前一天，我們一起在廚房裡忙了很久。我做了馬卡龍餅乾和檸檬水，衛欣做了冰淇淋和草莓蛋糕。

到了賣餅乾的那天，我很開心，也很期待。我們的餅乾攤擺在一家名叫Thinker Toys的玩具店門口。攤位剛擺好，就迎來了我們的第一個客人，她不是陌生人，而是我的朋友，但我還是有一點緊張。當陌生人來時，我就更緊張了。剛開始我有點怕跟陌生人講話，因為我不認識他們，也不知道他們的性格怎樣，如果我說錯了什麼，他們會有什麼樣的反應呢？我好怕讓他們生氣。

後來，我發現他們都很好。我跟他們講話的時候，不管我說什麼 ，他們都會耐心地聽我講，不會打斷我的話，並表示很有興趣。有時，他們還會鼓勵我們，說我們做的點心好吃，也很漂亮。聽了以後，我就不那麼害怕，輕鬆了很多，也有了自信和自豪！

那天，我們賣了好多點心給陌生人，我覺得他們買我們的食物，不只是他們想吃那些點心，而是我們說的話讓他們覺得有趣。

第一次賣餅乾的經歷，讓我學會了輕鬆地和陌生人講話。此外，我還學會怎麼像企業家那樣做事，也認識到要好好學數學，這樣才不會算錯帳。