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我的中文學習之旅

葉宇安（加州，聖馬刁灣畔學校）
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我的中文學習之旅在我出生之前就已經開始了。媽媽在懷孕時就常常對著肚子裡的我唱中文歌、說中文。為了有更大的機會進入中英文雙語小學，我就讀了雙語學校辦的幼兒園，在幼兒園到五年級的這幾年裡，我學會了讀、寫繁體中文，並且漸漸愛上了這門語言。我和一群學習中文的同學一起長大，並一起經歷了這段旅程。

到了初中，我決定繼續學習中文，而選擇進入灣畔中學就讀。剛上初中的時候，除了要上很多不同的課程和更多作業外，我對其他的一切都不了解，擔心每一科有不同的老師，可能會讓我很難保持好成績。然而，隨著時間的推移，我意識到初中雖然有更多的功課，卻也是讓我繼續學習知識的地方，更是我社交及情感方面成長的重要階段。

灣畔學校教會了我許多對將來有幫助的技能。其中兩個最重要：第一，勇於嘗試困難和新鮮的事情，面對那些看起來可怕、必須跳脫舒適圈的事物，也不要急著逃避。第二，要懂得尊重並對老師、工作人員有禮貌，因為他們每天都全心全意付出和教導我們，我們要以同樣的態度來回報師長。

學中文到現在，我已經可以用中文對話和寫作，通過課程學習和親身體驗，我更了解中國的歷史和文化，我們也多次進行實地參觀，參與各種校外活動。

雖然這條學習之路很長也很艱辛，但我知道，精通兩種語言將為我的未來帶來巨大的優勢。我的雙語能力是真正的「超能力」，我相信這個「超能力」將會讓我的人生道路走得更遠、更順利。

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