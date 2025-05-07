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紅毛狐狸愛惡作劇／《紅毛狐狸的故事》系列之一

白丁（馬里蘭州）
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紅毛狐狸住在小河邊，跟刺蝟、鴨子和烏龜是鄰居。她長得出奇的美，尾巴又長又蓬鬆，柔軟地拖在地上，平時喜歡坐在後腿上，豎著耳朵東張西望，還時不時用尖尖的鼻子嗅嗅周圍有沒有怪味。一旦發現異物，她就撒腿奔跑，像一團火焰，誰也追不上。

紅毛狐狸很淘氣，愛惡作劇，一有機會就去招惹刺蝟，刺蝟見她靠近就蜷縮一團，豎起滿身的刺來抵抗，她就銜了一大捧枯草作防護，忽左忽右推著刺蝟滾到河邊；她還不過癮，又銜著這一大捧枯草，遮著自己，溜進野鴨的家偷吃鴨蛋；她沒完沒了地鬧騰，最後銜著這一大捧枯草，去堵塞岸上烏龜的洞，不讓烏龜爬出洞來。

刺蝟、鴨子和烏龜被紅毛狐狸激怒了。可是，光生氣有什麼用？三個一起衝上去也鬥不過紅毛狐狸。後來，他們想出一條妙計，就是一見到紅毛狐狸，就背過身去，徹底孤立她。

果然，紅毛狐狸經不起刺蝟、鴨子和烏龜打冷戰，心情變得很壞。本來嘛，住得很近，三天兩頭會碰見，紅毛狐狸陪笑臉也沒用，每天見到的是三張冷面孔。日子就這樣一天天過去，刺蝟、鴨子和烏龜看著紅毛狐狸的尷尬相，都偷著樂呢。

紅毛狐狸牙齒咬得格格作響，抬頭向天暗暗發誓：「等著吧，等我做出一番大事業，瞧你們理我不理？」

一連幾天，紅毛狐狸沒有出門，刺蝟、鴨子和烏龜都很納悶，不知她出了什麼事。刺蝟說：「紅毛狐狸會不會生病了？「鴨子說：「要不要去看看她？」烏龜說：「我們還是跟她和好吧？」

三個鄰居正猶豫著要不要去敲門，忽然，門開了，紅毛狐狸走了出來，瞪了他們一眼，不等他們開口就奔出去了。

望著前方很快消失的那團紅光，刺蝟無奈地嘆了口氣，鴨子失望地搖了搖頭，烏龜灰心地縮起了頭。唉，紅毛狐狸的壞脾氣一點都沒改！（待續）

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