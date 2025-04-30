女孩小恩是名恐龍 迷，她的房間裡充滿了恐龍圖畫書，牆面上也都是她親手畫的恐龍。她最喜歡雷龍，總是想像著雷龍長長的脖子，能成為一座長長的溜滑梯。

一天，小恩正開心地畫畫時，突然發現昨日畫的紫色劍龍悠悠地走了過來。她不敢相信自己的眼睛，對著走來的劍龍說：「哇！你背上一片片的扇子真漂亮！」紫色劍龍笑著低下了頭，示意她跟著走。小恩跟隨著紫色劍龍的腳步，走進一個神祕國度。

他們經過小恩畫的每個圖案，突然都有了生命，翼龍在空中為大家通風報信；看起來凶巴巴的暴龍，正在練噴火技能來保護他最愛的家人；火山也轟隆隆唱起了歌。

一陣陣風吹過小恩的臉龐，她如此確定這並非夢境，小恩跟著紫色劍龍在路上走走停停地玩著，最後終於玩累了，不小心在一棵椰子樹下睡著。劍龍頑皮地用尾巴碰了一下椰子樹，上面的果實掉落下來，把小恩吵醒。

這些果實接觸地面後，竟然變成了一條又一條七彩的顏料，像緞帶般帶著微微的亮粉，甚至還有淡淡的糖果味。小恩迫不及待地拿起掉落的七彩顏料創作，她畫了一隻溫柔的粉紅色雷龍，踩著輕快的步伐，正要去追練噴火技能的爸爸。這些畫面在小恩放下畫筆後，都突然有了生命，她轉頭看向劍龍問：「這是你的魔法嗎？」

小恩在這裡玩了一整個下午，突然聽到媽媽的叫聲，才意識到溫暖的夕陽在火山後緩緩落下，把世界染成金黃色。

「糟糕，我玩得太晚了！」小恩看向紫色劍龍，劍龍依舊笑笑地點著頭，像是叫她快回家，別讓媽媽擔心。牠輕輕搖了搖身上的扇形骨板，七彩顏料瞬間飄散開來，形成一道閃閃發亮的彩虹之門。「這是……回家的路嗎？」小恩不確定地問。粉紅雷龍、紫色劍龍、空中的翼龍和噴火暴龍都圍了過來，彷彿在告訴她：「快回去吧，妳的媽媽在等妳。」

小恩依依不捨地抱了雷龍、親一下劍龍，回頭看一眼充滿魔法的冒險世界，深吸一口氣，踏進了彩虹的門。