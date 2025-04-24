我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

朋友的拼圖塊

陳凱文（加州，紐愛華高中）
聽新聞
test
0:00 /0:00

生命的拼圖  

需要朋友才能完成  

像帆船  

需要風才能動  

像月光  

需要太陽的能量  

像樹木  

需要土壤才能生長  

我們只有朋友的支持  

才能讓人生圓滿  

上一則

尋找陽春麵

下一則

雙青和雙紅

延伸閱讀

3生肖女多疑易內耗「自己苦伴侶也累」 她築心牆推升戀愛壓力

3生肖女多疑易內耗「自己苦伴侶也累」 她築心牆推升戀愛壓力
深圳61虛擬電廠 6萬可調資源規模居中國之首

深圳61虛擬電廠 6萬可調資源規模居中國之首
又見蘆花

又見蘆花
促綠色生活 聖塔克拉拉居民可免費領堆肥

促綠色生活 聖塔克拉拉居民可免費領堆肥

熱門新聞

圖／魏禎宏 （摩羯座，東海美術系第三屆，現居巴黎，為專業畫家）

蔣勳：蘇軾是魔羯座 韓愈是射手？

2025-04-19 02:00
圖／123RF

吃湯

2025-04-18 02:00
圖／abwu

詐欺犯的委託

2025-04-17 02:04
圖／江長芳

詐欺犯的委託

2025-04-16 02:00
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？(上)

2025-04-21 02:00
女兒女婿中式婚禮的「一拜天地」儀式。（圖／作者李嘉音提供）

女兒的中式婚禮

2025-04-18 02:00

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光