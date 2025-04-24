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陳凱文（加州，紐愛華高中）
2025-04-24 02:00 ET
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生命的拼圖
需要朋友才能完成
像帆船
需要風才能動
像月光
需要太陽的能量
像樹木
需要土壤才能生長
我們只有朋友的支持
才能讓人生圓滿
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