那年，八歲的我，在一個微風拂面的早晨，邀約鄰家高小妹妹到我媽媽的菜園遊玩。那裡有翩翩起舞的花蝴蝶，和嗡嗡奏樂的小蜜蜂等形形色色的大自然朋友。

菜園後面是一大片樹林，那裡雜草叢生。當我們來到那邊緣矮矮竹籬笆時，我無意間「哎呀」了一聲，小妹妹原本一臉笑容，瞬間嚇得蒼白，迫不及待問什麼事情，我為自己的冒失連聲道歉，接著興高釆烈地說：「妳看，這草地上有個鳥蛋。」她噗嗤一笑：「鳥蛋應當在樹上的鳥窩裡，怎會在地上？」我自作聰明地解答：「大概是被拐子拐了，後來又機智逃出而流浪在外吧。」小妹妹心地善良，低低地央求說：「好可憐啊！我們收留他吧！好嗎？」我不假思索就答允。

我把鳥蛋放在我心愛的蛐蛐罐裡，以乾草為床，但也用它當被，我們倆朝來看晚也來看，只是經過兩個星期，仍沒什麼動靜，我們的興頭因此而冷淡下來。也不知過了多久，我漫不經心地又去瞄了瞄，沒想到蛋殼已破，更教我驚訝的是，不見雛鳥，而是一條蠕蠕的細小爬蟲，很像大人們用的一頭圓一頭尖的牙籤。我於是把小妹妹叫來共商對策，但她遲疑沒有主意，這時，我忽然想起爸爸曾經說過「茫茫人海，偶爾相遇就是有緣」，因此，我決定收養牠。

由於我們百般呵護，牠成長快速，不到一個月，已半尺多了，而且身上顯露出美麗的黃綠花紋。可是，正當我們樂不可支的時候，媽媽好奇地走來看看，沒想到，這一看可壞了，只聽媽媽嚴肅地說：「牠是條菜花蛇，雖然無毒，也不適合當作寵物 。」媽媽見我臉色凝重，於是把清朝詩書畫「三絕」之一鄭板橋的「籠鳥不如林之」故事講給我聽，接著又提醒：想必這小蛇的媽媽，整天茶不思飯不想，以淚洗面。

我雖然十分不捨，第二天仍在高小妹妹陪同下，把蛇寶寶送回牠原先的地方，我以為牠會匆匆離去，不料牠卻向我們速速爬來，我十分激動，但仍向牠揮了揮我那無力的手說：「快回去吧，你媽媽正在家門口遠眺呢。」他聽了才勉強回轉頭去，但仍一步一回頭地慢慢退進草叢，我傷心地別過臉去，而小妹妹卻早已淚珠串串。